«Сначала - пацан, потом - его мама»: в Новосибирске инвалид получил по голове от ребенка и его родителей

Драка произошла возле супермаркета. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске в Первомайском районе школьник вместе со своей мамой набросились на инвалида и избили его. ЧП произошло 19 октября возле супермаркета на улице Пришвина. Как утверждает 33-летний пострадавший, драка произошла из-за личной неприязни. Корреспондент КП-Новосибирск попробовала разобраться в этой непростой истории.

Сама драка была снята одним из прохожих. Кадры попали в распоряжение редакции. На них видно, как юный парнишка тащит взрослого мужчину за куртку, потом подростка оттаскивают несколько человек. Но драка продолжается, теперь на того же мужчину набрасывается кто-то еще, из-за кучи людей ничего не видно.

Результат потасовки, а именно свое окровавленное лицо, Роман Л., пострадавший взрослый новосибирец, сфотографировал на камеру телефона, а потом отправился в больницу за медосвидетельствованием.

- Врачи диагностировали у меня сотрясение головного мозга. Я написал в полицию заявление, чтобы нападавших наказали, - сообщил корреспонденту КП-Новосибирск Роман. - Я инвалид детства, у меня умственная отсталость. А они бьют меня.

Как пояснил сам Роман, конфликт с 14-летним школьником и его семьей имеет давнюю историю. Родители мальчика - погодки с нашим собеседником и живут неподалеку. По словам мужчины, они с юности подтрунивают и всячески словесно издеваются над ним.

- Теперь их дело продолжает их сын. Он пишет про меня гадости в социальных сетях. Обзывается. Натравливает на меня других детей. Мы договорились встретиться возле магазина и поговорить, - рассказал КП-Новосибирск Роман Л., пострадавший.

По словам мужчины, он подошел к супермаркету на встречу. Сначала школьник и инвалид детства долго ругались, а потом завязалась драка.

- Я мало что помню, потому что меня ударили по голове и я потерял сознание на пару минут. Знаю, что этот школьник позвонил своей маме, и она тоже прибежала бить меня вместе с ним, - говорит мужчина. - Все из-за личной неприязни.

КП-Новосибирск связалась с мамой школьника, чтобы понять, как и из-за чего ребенок вступил в схватку с взрослым мужчиной-инвалидом. Та на эмоциях попыталась объяснить, что агрессия исходила от их оппонента.

- Роман писал моему сыну, что надругается над ним. Он постоянно караулил моего сына возле школы. И в тот день он снова караулил сына, пошел за ним, и уже возле магазина произошла драка. Сын позвонил мне за помощью, и я пришла. Все остальное есть в полиции. Больше комментариев давать не намерены, - пояснила КП-Новосибирск Надежда, мама школьника.

КП-Новосибирск также направила запрос в полицию с просьбой разъяснить ситуацию.

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