Ученый рассказал о микроорганизмах, способных заменить антибиотики

Директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» Александр Иванович Леляк. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

О способности организма самостоятельно справляться с большинством инфекционных для него агентов в результате применения препаратов серии «Ветом» в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» из наукограда Кольцово Александр Иванович Леляк. Самые интересные фрагменты беседы - в нашем материале.

ДЕТИЩЕ МИКРОБИОПРОМА СССР

- Расскажите о ваших разработках: чем они привлекательны для обычных граждан?

- Все больше и больше людей пользуются нашими препаратами, причем практически без рекламы, ввиду того, что они выполнены по технологиям, которые реально работают и обеспечивают людям охрану здоровья. Все началось в 80-х годах прошлого столетия, именно тогда появились прототипы продукции, которую мы сегодня производим. Микробиопром СССР и его головное предприятие НПО «Вектор» решало задачу: найти микроорганизмы, которые заменили бы антибиотики в полном объеме. Эта работа была выполнена Киевским институтом микробиологии и вирусологии имени Заболотного. Далее - передана в головное предприятие Микробиопрома «Вектор». По прошествии 40 лет мы продолжаем совершенствовать эти разработки. Сейчас технологии, скрытые в производимой нами линейке продукции под названием «Ветом», обеспечивают оптимальную работу важных структур в организме, которые поддерживают динамическое постоянство состава организма, в том числе и микробного.

«Ветом» разработан и выпускается в наукограде Кольцово. Фото: НПФ «Исследовательский центр»

НЕВИДИМАЯ ЗАЩИТА

По словам Александра Ивановича Леляка, скрытые в «Ветоме» технологии работают следующим образом: когда промышленные штаммы микроорганизмов, содержащихся в препарате, попадают в желудочно-кишечный тракт, они приводят в норму микробный состав в толстой кишке, в которой и содержится основная часть той системы, которую мы называем иммунной. Вследствие чего природные механизмы, призванные защищать нас от негативных воздействий инфекционной микрофлоры внешней среды, начинают функционировать оптимально. Важно понимать, что эти механизмы не стимулируются, не ускоряются - они начинают работать так, как это было изначально заложено природой.

- Многие ли воспользовались «Ветомом» во время пандемии?

- За ковидное время нашими препаратами воспользовались приблизительно 10 миллионов человек в России. Причем нам не поступило ни одного замечания по поводу неэффективности препаратов серии «Ветом». Считаю, что эти препараты уместны для регулярного применения всем населением. Это особенно актуально ввиду того, что в настоящее время основную часть инфекций составляют вирусные, в борьбе с которыми решающее значение имеет иммунный статус организма.

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НПФ «Исследовательский центр»

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