«Доставка не работает, уроки отменили»: на Стамбул обрушился небывалый снегопад

Снегопад доставил жителям Стамбула много неприяностей.

Природа в понедельник не щадит Турцию: страшное землетрясение случилось сразу в нескольких провинциях. По сообщениям местных СМИ, провинция Кахраманмараш оказалась в эпицентре. Сила землетрясения составила 7,4 балла, погибли более 70 человек.

А в Стамбуле тем временем бушует непогода: начались снегопады, температура опустилась до +4. Если для Сибири это почти весна, то для турков - настоящий природный катаклизм. АВиакомпания Pegasus Airlines отменила 200 авиарейсов в аэропорт имени Сабихи Гекчен из-за снегопада

Как с природными испытаниями справляется город, КП-Новосибирск рассказала Алена Тин, которая несколько лет назад переехала из Новосибирска в Стамбул. Она прислала фото, которое сделала из своего окна: крыши домов покрыты снегом, небо затянуто тяжелыми облаками. Машины тоже стоят в снегу.

Машины оказались в снегу. Фото: Алена ТИН.

- В стамбульских школах отменили занятия из-за сильного ветра - его скорость сейчас 9 м/с, - говорит Алена.

Именно из-за него жители города испытывают еще одно неудобство: не работают службы доставки.

- Курьеры ездят на мотоциклах, но из-за ветра передвигаться невозможно, - объяснила Алена. - А в Турции этот сервис очень востребован.

Как будут выкручиваться местные жители, пока неясно.

- Непонятно, кто сегодня откроется, а кто нет, - добавляет Алена. - Но пока официальных заявлений о том, что сегодня нерабочий день, не было. Однако я останусь дома.

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