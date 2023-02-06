«Умные» школьные маршруты помогут снизить число ДТП с детьми

Наталья Пинус (в центре) провела собрание в гимназии. Фото: Ольга ТЕМНИКОВА

В прошлом году в Новосибирске число ДТП с детьми увеличилось на 30%. К счастью, ни один ребенок не погиб. Однако число пострадавших ребят выросло на 38% по сравнению с прошлым годом. В новосибирской гимназии № 3 обсудили меры для снижения детского травматизма на дорогах.

ВЗРОСЛЫЕ ОШИБКИ

Очередное родительское собрание в гимназии № 3 посвятили важной проблеме - организации безопасных школьных маршрутов. В Советском районе в 2022 году число ДТП с детьми увеличилось на 100%, а число травм - на 140%. И виноваты в этом чаще всего взрослые.

Выступая перед родителями, старший госинспектор безопасности дорожного движения ГИБДД управления МВД России по городу Новосибирску Ирина Новак привела статистику по дорожно-транспортным происшествиям с детьми, а также рассказала о наиболее типичных нарушениях ПДД со стороны родителей, подвозящих детей в школу. Эти нарушения касаются прежде всего правил парковки и остановки для высадки пассажиров. Спешащие родители нередко останавливают свои авто на пешеходных переходах, по которым в школу идут другие дети. Или же высаживают детей прямо на проезжую часть, подвергая их жизнь опасности. Старший инспектор также напомнила, что такое поведение родителей нивелирует усилия педагогов: в школе дети учат правила, а близкие взрослые показывают, что эти правила выполнять необязательно.

БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА ПЛЮС ОБУЧЕНИЕ ПРАВИЛАМ

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус поддержала представителя ГИББД и предложила решать проблему безопасности общими усилиями.

- Первое. Улично-дорожная сеть должна быть безопасной: необходимо, чтобы около детских образовательных учреждений - детских садов и школ - были пешеходные переходы, чтобы переходы были освещены, чтобы были знаки, предупреждающие водителей. На эти цели в этом году и следующем в бюджете Новосибирска заложено по 100 миллионов рублей. Второе. Кроме безопасности среды, важно, чтобы сами дети знали правила поведения на дорогах. Для этого мы начали проект «Наука безопасного движения детей по дороге. Маршрут «дом - школа - дом». Мы его разработали совместно с ГИБДД и департаментом образования Новосибирска. Он предназначен для совместной работы родителя и ребенка, - пояснила депутат Наталья Пинус.

Для родителей и детей разработали комплект методических и игровых материалов, с помощью которых родители смогут научить ребенка безопасному передвижению по городу и составить безопасный маршрут от школы до дома и обратно. Материалы в количестве 6500 экземпляров уже подготовлены: в школах пройдут родительские собрания, где их передадут учебным заведениям.

ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ БЫЛИ СПОКОЙНЫ

В обсуждении участвовали и родители. Одна из мам, Гаяне Балян, на собственном опыте убедилась, как важно разработать для ребенка персональный маршрут. Женщина рассказала, что однажды ее старший сын выбрал путь до дома самостоятельно и отправился не той дорогой, где его ожидали родители. Поэтому с младшим сыном они начали разрабатывать безопасный школьный маршрут за два месяца до начала занятий в школе. Так было нужно, чтобы ребенок его выучил, запомнил и привык ходить именно так.

- Когда ребенок ориентируется, чувствуешь себя спокойнее, есть уверенность, что ребенок справится с задачей, - отметила мама двоих детей и участница команды разработчиков методических материалов для проекта.

Кроме нее, в нем участвовали дизайнер Мила Образцова, разработчик карт ученик 11-го класса Александр Бурлаченко, корректор Татьяна Осипова.

- Мы надеемся, что этот проект научит наших детей относиться к передвижению по городу внимательно и позволит сохранить их жизнь и здоровье! - подытожила депутат Наталья Пинус.