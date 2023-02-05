«Из груди текла желтая жидкость ручьем»: женщина показала шок-фото после неудачной пластики

Женщине делали операцию в Новосибирске. Фото: Олег УКЛАДОВ

Москвичка пожаловалась на новосибирского хирурга, сделавшего ей неудачную подтяжку груди. 47-летняя Екатерина* давно хотела сделать эту операцию. Деньги копила целенаправленно и, когда собрала 300 тысяч, решила осуществить мечту.

- Я сама из Новосибирска и давно следила за деятельностью этого хирурга в соцсетях. Операцию мне делали в январе 2022 года - я как раз прилетела к родным в гости, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина. - Врач меня заверил, что операция прошла успешно.

По словам женщины, на третий день после операции грудь начала болеть. Екатерина пропила обезболивающие, и все прошло. На контрольном приеме врач вновь заверил пациентку, что все нормально.

- Я улетела в Москву и спустя три недели после операции обратила внимание, что на левой груди покраснела кожа. Пыталась связаться с врачом, но он сутки молчал. После посоветовал помазать мазью от раздражения кожи, - говорит Екатерина. - Не выписал ни антибиотики, ни чего-то другого.

Далее - стандартные процессы. Пациентка сняла пластырь со швов, показала врачу, и он снова заверил, что все хорошо.

Из груди текла жидкость. Фото: предоставлено Екатериной

- Но через неделю дома я обнаружила на футболке мокрое пятно. Посмотрела, а из груди ручьем течет желтая жидкость. У меня случилась истерика. Я снова написала хирургу, а он опять сказал, что все нормально, - поделилась с КП-Новосибирск женщина. - Я поехала к своему хирургу в Москве.

Как говорит Екатерина, врач назначил антибиотики. Грудь «выливалась» в течение 10 дней.

- Из левой груди просто лилась жидкость, из правой откачивали гной. Заживало это около месяца. Остался большой рубец. Сейчас у меня нет половины груди, она впала внутрь. Все просто вылилось. Новосибирский врач при этом утверждает, что все нормально, - сетует москвичка. - Конечно, хочу все это исправить.

Швы были воспалены. Фото: предоставлено Екатериной

Екатерина обратилась в фонд помощи пострадавшим от работников эстетической медицины «Черный шприц», чтобы ей помогли вернуть деньги.

- Мне не нужны никакие миллионы, я просто хочу вернуть свои 300 тысяч. К этому врачу я больше не хочу обращаться. Со мной вообще никто из этой клиники не связывался - общение шло только в соцсетях, - подытоживает Екатерина.

КП-Новосибирск также отправила запрос в клинику, чтобы узнать точку зрения медиков.

* Имя изменено по просьбе героини.

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