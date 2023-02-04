«От удара погнулись брекеты, треснули зубы»: в Новосибирске отец с другом избили 12-летнего школьника, заступаясь за сына

Мальчик получил небольшие травмы и из больницы уже выписался. Фото: предоставлено мамой школьника.

В Новосибирске возле школы №212 двое взрослых избили шестиклассника. Родители школьника переживают: ребенок перенес две операции на сердце, как бы после побоев не появились опасные осложнения. Они считают, что на их сына напали родители других учеников. Мама мальчика Людмила рассказала подробности КП-Новосибирск.

— Это было вечером около 18.30 2 февраля. Закончились уроки второй смены, дети вышли из школы. На крыльце стоял другой мальчик, из третьего или четвертого класса, он поставил моему сыну Мише* подножку. Миша его по плечу толкнул в ответ. Пошли они дальше, и сзади этот мальчик со всей дури дал ему по голове. Сын его за это толкнул в сугроб. Тот начал не то кричать, не то смеяться. Тут к ним подошел какой-то мужчина и со всей силы пнул Мишу по правому предплечью. Друзья Миши спрашивали: «Зачем вы его пинаете? Вы не можете их руками разнять?» А этот мужчина сказал им: «Не могу, у меня руки отсохли». Потом подошел отец того мальчика, и уже он Мишу ударил в челюсть. Сын аж отлетел на пару метров, — рассказала КП-Новосибирск Людмила.

Мать позже узнала из рассказов друзей Миши, что второй незнакомец навалился на ее сына, удерживая рукой за горло. Были это простые предупреждения или угрозы, мальчики не услышали. После этого мужчина отпустил школьника.

— Друг Миши сразу же рассказал об этом по телефону своему отцу, а тот передал нам. Я как раз затревожилась, почему сын долго из школы не приходит. Мы прибежали на место, пошли разбираться. Могли бы сразу узнать, что за мужчины набросились, записи с видеокамер помогли бы, но школа нам отказалась их предоставить — сказали, что могут дать только сотрудникам МВД по запросу. Мы хотели сами того мальчика найти и выйти на его отца, пусть бы учитель началки, которая во вторую смену учится, посмотрела. Но директор нам не посодействовала, ни учителей не разрешила привлекать, ни самим по кабинетам ходить, — говорит Людмила.

Внешне мальчик был цел и невредим, но в травмпункте поставили диагноз: ушиб мягких тканей правого предплечья и локтя, ушиб левой щеки, кровоподтеки. Миша носит брекеты — от удара они слегка погнулись, оцарапали щеку, еще и два зуба треснули. Врачи не исключили сотрясение головного мозга, поскольку шестиклассник после удара по голове первые двадцать минут не помнил ничего. Ребенка госпитализировали.

У ребенка пострадали предплечье и зубы. Фото: предоставлено мамой школьника.

— Избиение видели и другие дети. Знаю, что одна девочка подошла к охраннице и сказала: «Там какие-то дяди бьют мальчика». На что та, со слов ребёнка, ответила: «Вот пусть сами и разбираются». Хотя у охранников есть тревожная кнопка, и если бы она вовремя отреагировала, мы бы уже быстро все решили, — поделилась мать, — сейчас Мишу я из больницы забрала. Врач отпустил под мою ответственность. У Миши врожденный порок сердца, ему дважды делали операцию, и сейчас грудная клетка у него скреплена металлическими скобами, эту часть тела нужно защищать постоянно. Врачи сказали, что повреждений нет, иначе бы Миша чувствовал боль и начал задыхаться. Но я все равно переживаю. Придется ждать до понедельника — кардиолог раньше не примет.

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали случай.

— 2 февраля в полицию поступило заявление о нанесении телесных повреждений 12-летнему мальчику на улице в Ленинском районе г. Новосибирска. Несовершеннолетний был госпитализирован в лечебное учреждение. Полицейские выдали законному представителю несовершеннолетнего направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших противоправное деяние, — сообщили в пресс-службе ведомства.

*имя ребёнка изменено

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