Моя школа - моя крепость. Как сделать образовательные учреждения Новосибирска безопасными?

Александр Бестужев отметил, что рабочую группу создали из-за печальных событий, происходящих в образовательных учреждениях страны. Фото: Пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска.

В горсовете Новосибирска появилась новая рабочая группа по разработке мероприятий для создания безопасных условий в образовательных учреждениях города. Ее возглавил депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Бестужев.

2 февраля прошло второе заседание, на котором обсудили основную задачу комиссии – проведение среза системы безопасности в детских садах и школах Новосибирска, а также выявление слабых мест и их усиление.

- Создать рабочую группу мы решили из-за печальных событий, которые происходят в образовательных учреждениях страны. Это вооруженные нападения. Нам не безразлично, в каких условиях наши дети учатся. Мы собрали всех специалистов, которые хотят знать правдивую информацию. Кроме того, Совет депутатов Новосибирска принимает бюджет города, и мы регулярно повышаем оплату ЧОПам за охрану образовательных учреждений. Хотелось бы знать, насколько качественно они работают, - рассказал руководитель рабочей группы Александр Бестужев.

На первом этапе работы участники группы решили опросить коллективы учреждений города и для этого составили анкету. На встрече рабочей группы депутаты, представители департамента образования, частных охранных предприятий рассмотрели ее вопросы. Всего в анкете их было около 20. Касались они того, как обеспечивают безопасность детей в учреждениях, а также какую работу проводят учителя со школьниками.

НЕ ЗНАЮТ, КАК БАРРИКАДИРОВАТЬСЯ

Вопрос безопасности детей зависит и от того, как поведут себя педагоги в случае чрезвычайной ситуации. Для этого они должны знать и выполнять четкий алгоритм действий.

- Мы выиграли грант и обучаем сотрудников образовательных учреждений Новосибирска и области, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. К сожалению, не все относятся серьезно к занятиям. Некоторые учреждения присылают завхозов, а не педагогов. В итоге при моделировании ЧП в школе, учителя путают алгоритм действий, не умеют баррикадироваться в классе, не знают актуального номера экстренной службы или звонят по устаревшему номеру телефона, - рассказал руководитель ООО «Спец» Алексей Обмачевский.

Кроме того, представители ЧОП отметили, что нужно вести разъяснительную работу с педагогами. Они должны понимать, зачем поставлен охранник, почему нельзя в обход него проводить в школу людей, а также, по какой причине нельзя отключать пропускную систему.

Еще один важный вопрос, который отметили руководители охранных предприятий – это ненастроенные рамки металлоискателей. Они требуют технического обслуживания для четкой и бесперебойной работы.

ДОЙТИ ДО ШКОЛЫ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Но безопасность - это не только рамки металлоискателей, камеры видеонаблюдения и пропускная система. Это еще и путь ребенка от дома до школы. Рядом с учебным заведением должны быть пешеходные переходы, тротуары, освещение. Для того, чтобы попасть на территорию, должно быть несколько ворот, а не лазейки в заборе или проход за гаражами.

- В 2022 году на 31 процент увеличилось количество ДТП с детьми в Новосибирске. 19 процентов из них произошли по пути в школу! То есть маршруты не были оснащены всем необходимым для того, чтобы оградить детей и предупредить, что здесь опасно. Во время мониторинга мы выявили, что где-то не было светофоров, тротуары не были отгорожены от проезжей части, не стояли предупреждающие знаки на дороге о том – осторожно дети, - рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин.

Кроме физической безопасности в современных условиях, когда дети активно пользуются гаджетами, важен вопрос информационной безопасности. В этом вопросе педагоги должны активно работать вместе с родителями и рассказывать о рисках для психического, а порой и физического здоровья из-за опасной информации.

Все эти серьезные вопросы, касаемые безопасности жизни и здоровья детей, предстоит решить на последующих заседаниях рабочей группы.