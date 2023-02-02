В Новосибирске расширят возможности для образования особенных детей

Депутат Игорь Титаренко отметил важность проекта «Ресурсный класс». Фото: Совет депутатов Новосибирска.

Первые ресурсные классы начали открываться в школах и гимназиях сибирского мегаполиса в 2017 году. Депутаты Новосибирского городского совета считают, что программу надо продолжать. Об этом шла речь на заседании профильной комиссии.

14 РЕСУРСНЫХ КЛАССОВ В 10 ШКОЛАХ

О работе по данному направлению депутатам рассказала начальник отдела общего образования управления общего и дополнительного образования мэрии Новосибирска Надежда Чернякина. Она отметила, что такую образовательную модель реализуют в 10 школах города. В них создали 14 ресурсных классов. Обучаются в них 80 детей. кроме того, в планах открыть ресурсный класс в новой 220 школе. Во всех образовательных учреждениях созданы необходимые условия. А с детьми работают профильные специалисты. Речь идет о дефектологах, тьюторах, педагогах и других. Для каждого такого ребенка создают индивидуальный маршрут получения знаний и находят к ученику особый поход.

- В текущем учебному году в рамках проекта «Ресурсный класс» был открыт класс в гимназии №9. На следующий год планируется открытие такого же класса в Советском районе – в гимназии №3, - уточнила чиновница.

На обсуждении вопроса депутат Игорь Атякшев поднял вопрос эффективности и положительной динамики у детей, обучающихся в таких классах. А также о возможности продолжения ими образования в средней школе.

Представитель департамента образования ответила, что дети, прошедшие обучение в начальной школе в ресурсных классах, могут затем переходить в среднюю школу и учиться в обычных классах. Есть ребята, перешедшие в пятый класс, которых продолжают поддерживать специалисты. То есть они по-прежнему занимаются с логопедами, дефектологами и другим. Также известно, что в гимназии «Горностай», центре образования «Развитие» и школе «Перспектива» дети с РАС продолжают обучение в «ресурсных классах» и в средней школе. В перспективе такой формат планируют ввести и в других школах Новосибирска.

ШКОЛА «ПЕРСПЕКТИВА» И «РЕСУРСНЫЕ КЛАССЫ»

Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев напомнил, что решению вопроса с образованием таких детей будет способствовать открытие школы «Перспектива» сначала в Ленинском районе, а в следующем году и в Калининском районе. Он также указал на имеющиеся проблемы при масштабировании программы: нехватка специалистов и свободных помещений в школах.

Подводя итоги заседания комиссии, её председатель Игорь Титаренко отметил важность проекта «Ресурсный класс». Он подчеркнул, что необходимо расширять возможности для образования особенных детей.

- К сожалению, ребятишек с расстройствами аутического спектра не становится меньше. И мы понимаем, что сегодня важно надо не только продолжать работу с особенными детьми в рамках этого проекта, нужно также работать с учениками тех школ, где открыты ресурсные классы. Это и проведение уроков доброты для учащихся и разработка схем для того, чтобы школы могли финансировать тьюторов, преподавателей ресурсных классов. Важна также общая организация всего учебного процесса для таких детей в целом. Отмечу, что департаментом образования мэрии в этом направлении проделана большая работа. Но для принятия решений необходимо участие всех, кто занимается этим вопросом. И мы приняли решение провести расширенное рабочее совещания с привлечением всех специалистов профильного комитета, специалистов министерства образования НСО, министерства социальной политики, профильных департаментов, депутатов, мэрии Новосибирска. Планируем организовать его уже в ближайшее время, - пояснил председатель комиссии Игорь Титаренко.