Предсказания, ярмарка и сюрприз от ректора: как отпраздновали День студента в СГУПСе

Студенты и гости праздника с наградами от ректора и шутливыми плакатами. Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС

В СГУПСе студенты являются полноправными членами большого коллектива. Они не просто учатся и получают профессию, но и активно создают свою среду для развития, ведут проектную и научную деятельность, проводят соревнования и готовят праздники. Так, коллективно вуз уже много лет отмечает Татьянин день. В этом году ребята решили провести праздник в новом формате. Около главного корпуса работала ярмарка с 12 развлекательными станциями: «Будка с гаданиями», «Рукоделие», «Снежные бабы», «Силомер», «Тир», «Керлинг», «Фотозона», «Снежки», «Выставка талантов», «Грим», «Угощения», «Ледовая станция».

Очаровательные девушки угощали вкусными пирожками, горячим чаем и леденцами. Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС

Гостей праздника проверяли на силушку богатырскую, меткость, сообразительность, гадалки предсказывали студенческую судьбу и выглядывали в будущем особенности учебы. На ледовой станции бесплатно выдавали коньки, проводили конкурсы с призами.

Ведущий не только речью, но и всем своим видом поднимал настроение гостей праздника. Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС

Толпу студентов и школьников Центра довузовского образования СГУПСа развлекали скоморохи. Кстати, памятуя о том, что бывших студентов не бывает, на праздник пригласили и преподавателей, и выпускников - они с удовольствием участвовали в конкурсах.

Соревнования на льду от студентов-скоморохов. Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС

По традиции ректор вуза Алексей Манаков вручил грамоты отличившимся студентам. Сюрпризом от ректора стала палатка с дымящимся душистым пловом и ароматным безалкогольным глинтвейном. После приветствия и поздравлений ректора палатка открылась под радостные крики голодных студентов. Всех накормили, напоили, отогрели.

В конкурсах студентов проверяли на меткость. Фото: Центр по связям с общественностью СГУПС

- Для меня День студента - это возможность отдохнуть, повеселиться, поделиться хорошим настроением с другими. Нам с ребятами хотелось сделать какой-то необычный праздник для студентов, которым, возможно, иногда не хватает подвижных, активных игр. Профком студентов и университет поддерживают все наши идеи. Мы в этот раз обратились со своими предложениями к администрации университета, и нас с радостью поддержали. Всегда все идут навстречу. Для любого организатора из ребят это кайф от того, что он находится здесь, мы все становимся частью одной семьи. Сегодняшний организаторский опыт, умение находить выход из разных сложных ситуаций наверняка пригодятся нам и в будущем, какую бы должность мы ни занимали, - поделилась одна из организаторов праздника третьекурсница факультета «Промышленное и гражданское строительство» Марина Кашлева.