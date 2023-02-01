Прыщик на груди вырос в опухоль: новосибирцы спасают первоклассницу, больную раком

Семилетняя Ангелина борется с опухолью на груди и лейкозом. Фото: Предоставлено родителями девочки

У семилетней Ангелины из Новосибирска сначала появился прыщик на груди, потом он вырос в опухоль. Сама лимфома оказалась не такой опасной: самое страшной сейчас – выявленный рак крови. Девочке требуется диагностика в московской клинике, благотворительный фонд открыл сбор – нужна 61 тысяча рублей.

ОПУХОЛЬ ИЗ ПРЫЩИКА

Семилетняя Ангелина Рычкова - заводила в своем дворе: летом рассекает на двухколесном велосипеде, зимой пропадает на хоккейной площадке. Но перед 1 Сентября мама заметила у дочки на груди прыщик размером 2 сантиметра и пошла к педиатру. Сначала врач думала, что это гормональное и вскоре пройдет, но прыщик рос. Мама повела дочь на УЗИ, а вскоре попала на прием к детскому онкологу. Врач рекомендовал понаблюдать опухоль еще месяц, а на следующем приеме выписал направление на удаление новообразования в детской больнице № 3.

- Детский хирург взяла биоматериал на исследование, после долгих дней ожидания поставила неутешительный диагноз: «клеточная лимфома». Врачи направили материалы в Москву для уточнения диагноза, а нас с дочкой положили в отделение онкологии и гематологии Новосибирской областной больницы. В обеих больницах врачи провели полное обследование, повторно взяли костный мозг, поставили правильный диагноз: «острый лимфобластный лейкоз», – рассказала КП-Новосибирск мама девочки Ольга Рычкова.

В палате девочка танцует с капельницей и лепит игрушки. Фото: Предоставлено родителями девочки

Диагноз стал тяжелым испытанием для обычной новосибирской семьи. Папа-сварщик стал пропадать на работе, а мама-раскройщик взяла больничный, чтобы не отходить от дочки. Семью поддержали родные и коллеги. История Ангелины растрогала всех коллег с производства мамы, и каждый неравнодушный внес посильную сумму в помощь девочке. Маленькая первоклассница же не падала духом – мама не стала объяснять ей, что это за диагноз.

- Я не стала говорить дочери. Она маленькая еще, но очень веселая. Всегда на позитиве – танцует с капельницей. Раньше она отличалась на уроках технологии в школе, а теперь лепит коллекцию динозавров на больничной кровати и очень скучает по одноклассникам. Даже в больнице учебу не бросила – мечтает не отставать от ребят и пойти во второй класс, несмотря на пропуски, – поделилась мама девочки Ольга.

Первоклассница скучает по друзьям и учится в больнице. Фото: Предоставлено родителями девочки

ГЛАВНОЕ – ТЕРАПИЯ ПРОТИВ ЛЕЙКОЗА

Врачи отделения детской онкологии и гематологии областной больницы назначили первый курс химиотерапии для жизнерадостной девочки. Но для продолжения лечения нужно исследование в НМИЦ имени Дмитрия Рогачева в Москве, и семья обратилась в благотворительный фонд «Защити Жизнь». Там открыли сбор средств - 61 тысячу рублей. Деньги нужны на оплату диагностики и доставки биоматериала.

- Ангелина сейчас боится, что не успеет окончить первый класс из-за больницы. Я же тревожусь из-за опухоли: она растет, уже стала шарообразной. Но врачи говорят, что это лимфообразование. Оно уменьшится, главное - провести терапию против лейкоза. А еще жалко, что длинные волосы дочки отрезали… Придется снова отращивать, – говорит Ольга Рычкова. – Спасибо огромное коллегам, друзьям и всем, кто с нами в этот трудный момент. Пожалуйста, поддержите нас. Мы в самом начале пути борьбы с болезнью.

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