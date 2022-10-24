«Смотрите - маньяк!»: девушка отомстила бывшему, расклеив по дому обидные листовки

Листовки появились в районе, где живет мужчина. Фото: личный архив.

«Будьте бдительны, появился маньяк, нападает на женщин и женщин с детьми, психологически насилует, обнажает свои органы против воли жертв. Крайне агрессивен» - такие объявления появились в одном из районов Новосибирска, а потом перекочевали в соцсети. Подписчики сразу смекнули: мужчина, изображенный на листовках, не в розыске. Стиль не был похож на канцелярский. Скорее, писали не полицейские, а обиженная девушка.

Корреспонденты КП-Новосибирск нашли автора листовок.

«НАКОНЕЦ-ТО ЧЕСТНО ОТРАБОТАЛА»

- С Романом* мы познакомились около 4 лет назад на сайте знакомств. Мне он понравился: думала, что у нас есть общие интересы – искусство, фотография, - рассказала КП-Новосибирск Юлия. Ее не смутило, что интернет-ухажер в разводе и у него есть дочка от первого брака. – Мы начали встречаться.

Но оказалось, что Юля была у 37-летнего Романа не единственной: девушка стала ловить благоверного на изменах.

- Один раз увидела переписку в соцсетях: он договаривался с девушкой об интиме, - вспоминает Юлия. – Был тогда скандал, но я его простила: он умеет так говорить, что ему веришь… Но измены не прекратились.

После очередного такого загула девушка вроде поставила точку в отношениях. Но снова дала слабину.

- Он написал мне в соцсетях, предложил встретиться. В тот момент у него была другая девушка, а у меня – никого. Я согласилась на «секс по дружбе», без всяких обязательств, - говорит сибирячка. – И попросила сделать мне подарок - элитный парфюм.

Роман обещание выполнил – дал деньги на парфюм. Но обидно пошутил после близости:

- Сказал: «Ну вот, наконец-то честно отработала». Будто я девушка легкого поведения, - вспоминает Юлия. – Мне было так больно: за что он так со мной? Я в ответ тоже наговорила ему гадостей…

«МНОГОЕ ТЕРПЕЛА, ХВАТИТ!»

После этого скандала Юлия решила отомстить бывшему:

- Я многое терпела от него, но решила, что с меня хватит. Его поведение с бесконечными изменами ненормально, недалеко до маньяка. Вот я и решила предупредить других девушек – расклеила те листовки в его районе, - призналась КП-Новосибирск Юля.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с Романом, но тот не стал общаться с журналистами:

- Я не в курсе ситуации, - отрезал он.

Но Юля уверяет: Роман лукавит.

- О листовках он знает, заявил, что в полицию обращался, - говорит девушка.

Юристы предупреждают: закон в этой ситуации на стороне Романа.

- Во-первых, мужчина может добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Клевета», - пояснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев. – Во-вторых, подать гражданский иск о защите чести и достоинства, потребовать компенсации и опровержения информации, которую девушка разместила в листовках. Причем опровержение должно будет размещено в виде тех же листовок.

*Имена героев публикации изменены.

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