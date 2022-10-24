Моя прабабушка водит ПАЗик! В сибирской глубинке пенсионерка возит сельских детей до школы, она называет это профессией мечты

66-летняя Надежда Сафронова - единственная женщина-водитель автобуса в Колыванском районе. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Огромные щетки со скрипом очищают от мелких капель дождя большое лобовое стекло желтого «ПАЗика», припаркованного на территории Колыванского АТП. Сквозь отражение в стекле тяжелых туч проглядывает фигура женщины.

Зовут её коллеги Петровской, видимо, из-за отчества. А по документам она – Надежда Петровна Сафронова. И она – единственная женщина-водитель автобуса в Колыванском районе. Надежде Петровне 66 лет, родилась на Алтае и сначала судьба готовила ей совсем другую дорогу.

- Я окончила торговый техникум в Барнауле. Но в торговле я проработала совсем немного. Все изменила заметка в газете, читала газету «Алтайская правда» и увидела объявление «Набираем курс водителей». Уже на следующий день я пришла на предприятие. Мастер производственного обучения и директор думали – «Женщина? Брать – не брать?», но в итоге решили: «А почему и нет?! Будем первыми!», - рассказала КП-Новосибирск Надежда Сафронова.

В течение восьми месяцев училась на комбинате, получила категории «В» и «С», в 1981-м году получила «D», а в 85-м – «Е».

- Я всю жизнь рассекала на мотоциклах. И очень любила технику. И когда родились дочери, наверное, сама себе решила доказать, что могу. Тянуло как-то к движению, хотелось ездить. До этого за рулем машины не сидела ни разу, и как только села – такое чувство возникло, словами не опишешь. Гордость что ли какая-то за саму себя. Я даже сейчас не могу себя представить в другой профессии. Это – моё!, - говорит Надежда Петровна.

На школьный автобус Надежда Сафронова пересела несколько лет назад. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Несколько лет назад Надежда пересела с рейсового на школьный автобус. Это ей нравится больше. Не потому, что пробег меньше, а потому, что работает с детьми. У самой пять дочерей, семь внуков, три внучки, два правнука и правнучка. Своими детьми и их детьми гордится безумно. У всех, за исключением малышей, а есть и такие в большой семье Надежды Петровны, водительские права и машины.

- Детей обожаю. Я не могу себе представить, как обидеть ребенка. Вот они в автобус утром заходят, почти хором: «Здравствуйте, Надежда Петровна!», выходят: «До свидания, Надежда Петровна!». Если приболели, то я сразу советую, как лечиться, всегда внимательна к детишкам. Вообще, к ним нужно относиться так, как хочешь, чтобы относились к тебе, - говорит Сафронова.

В прошлый юбилей, вспоминает она весь автобус малышей хором поздравил ее с праздником. На какой работе получишь еще такие эмоции? А она, в свою очередь, если знает, что у кого-то день рождения, всегда угостит конфетами.

- Даже те, кто уже вырос и учится в техникуме, когда видят меня на улице или за рулем, здороваются, машут. Помнят меня. Я тоже почти всех по имени знаю, - добавила водитель автобуса.

К слову, во вторник в Колывани на местном АТП, где она работает, состоится практический этап конкурса «Лучший по профессии». И Надежда Петровна надеется принять в нём участие. А после него – вновь отправится по маршруту, чтобы увезти детей из школы по домам.

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