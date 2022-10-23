Не чудо, а постоянная борьба: в Новосибирске девочка с ДЦП встала на ноги с инвалидной коляски

Семиклассница встала на ноги после долгих лет лечения. Фото: Никита Манько Фото: Никита МАНЬКО

Диагноз Саши Гогловой - ДЦП. До 5 лет девочка могла только ползать по-пластунски. Родители думали, что жизнь их ребенка не изменится, но благодаря операции и множеству курсов реабилитации Александра смогла встать на ноги и даже сделать первые шаги. Пока это еще неуверенное движение, но все можно наверстать. Мама девочки рассказала КП-Новосибирск, как удалось добиться потрясающих успехов.

Сперва Саша лежала, потом училась ползать и вставать. Фото: Предоставлено родителями

В 2 ГОДА НАЧАЛА ДЕРЖАТЬ ГОЛОВУ

Евгения Гоглова родила дочку Сашу в 2009 году, когда была на 7-м месяце беременности. Малышка сразу попала в реанимацию. Новорожденная не могла дышать без помощи аппарата ИВЛ, кормили ее через зонд. Вскоре девочка научилась есть и дышать самостоятельно, но в 6 месяцев врачи диагностировали ДЦП.

- Саша была лежачим ребенком, не могла даже голову держать, в год у нее была кривошея. Мы с мужем стали активно ей заниматься: реабилитация, массажи, ЛФК, бассейн, и в 2 года дочь стала держать голову. До 5 лет наша девочка могла только ползать по-пластунски. Встать на ножки так и не смогла из-за слабости мышц всего тела - болезнь взяла свое. Передвигалась в инвалидном кресле, - рассказала КП-Новосибирск Евгения Гоглова.

После лечения в Китае она смогла вставать на носочки, но стопы исправляли в Новосибирске.Сперва Саша лежала, потом училась ползать и вставать. Фото: Предоставлено родителями

ПЕРВЫЙ РАЗ ВСТАЛА НА НОЖКИ

Родители брали кредиты, обращались за помощью в благотворительные фонды. Ездили с дочерью на различные реабилитации, направленные на развитие мышц ног и спины. Когда Саше было 5 лет, объявили сбор на 600 тысяч рублей, а потом отвезли ее в клинику «Аркан Байван» в Пекине по совету других мам детей с ДЦП. Там девочке делали растяжки, иглоукалывание, массажи по точкам. После первого курса Саша начала вставать у стенки, после второго - ползать на четвереньках. Потом были реабилитации в московских и томских центрах.

С 5 лет Саша уже могла сделать несколько шагов, но только на носочках и с поддержкой под руки, колени ребенка при этом заворачивались внутрь. Это, конечно, уже был успех, но и самой девочке это было жутко неудобно, и врачи говорили, что ребенок не сможет ходить нормально. В 7 лет стопы начали деформироваться, и детский хирург-ортопед Сергей Мацук порекомендовал сделать реконструкцию стоп в детской больнице скорой помощи № 3 в Новосибирске. 2 месяца девочка лежала в гипсе, это помогло выровнять стопы. После операции родители отвезли Сашу на двухмесячную реабилитацию в Томске. Затем было еще несколько курсов.

- Сейчас, после операции, дочка ходит за руку или двигается на ходунках, но очень осторожно, это ее первые шаги. В 13 лет, - объяснила КП-Новосибирск Евгения Гоглова.

После операции девочка научилась ходить с опорой, но начался подростковый период Фото: Никита МАНЬКО

ЕЗДИТ В ШКОЛУ, ИГРАЕТ В БОЧЧЕ

Саша с 1-го класса училась вместе с другими детьми - с перерывами на домашнее обучение.

- Мы приходили в школу, я брала дочку под мышку, рюкзак за спину - и так заходили в класс. Но Саша росла, а кабинет находился на третьем этаже. Поэтому с 5-го класса мы перевелись на домашнее обучение. По программе мы не отстаем, - говорит Евгения Гоглова.

С начала сентября 2022 года девочка стала тренироваться с паралимпийской сборной Новосибирской области по бочче - это такая игра с мячом на точность. Девочка уже участвует в региональных соревнованиях. Отец работает стропальщиком на заводе, мама сидит дома, занимается дочкой, поэтому семья вновь попросила помощи.

- Врач осмотрел Сашу, сказал, что стопы хорошие, но появились проблемы в коленях. Рекомендовал вторую операцию - подрезание подколенных сухожилий. Затем нужно пройти пять курсов реабилитации, чтобы не было отката назад и Саша все-таки могла ходить, - добавляет Евгения Гоглова. - Затем очень нужна будет реабилитация в Челябинске в клинике «Сакура» - там занимаются ЛФК и АФК, делают массажи, есть иголки, костюмы АДЕЛИ, клетка «Угуль» и даже китайские специалисты. К сожалению, в нашем регионе это не так развито, месячный курс стоит 350 тысяч рублей. Для кого-то это один отпуск за границей, но для дочери - шанс научиться ходить.

Семья объявила сбор в соцсетях и уже собрала 51 тысячу рублей из необходимой суммы. Если вы готовы помочь семье 13-летней Саши Гогловой, свяжитесь с мамой через соцсети или позвоните в редакцию. Мы обязательно передадим ваши контакты.

Врачи уверены, что Саша сможет ходить после новой операции и реабилитации Фото: Никита МАНЬКО

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Нужна операция

Детский хирург-ортопед Сергей Мацук уверен: 12-летняя Саша будет ходить, однако с операцией медлить нельзя. Сейчас организм активно растет, и время работает против ребенка.

- 5 лет назад пациентке была сделана операция, это помогло исправить стопы, теперь ребенок начал вставать. Что мы видим сегодня? Согнутые колени и перекрещивающиеся бедра. Мышцы, которые разгибают голени, находятся в состоянии спастики, и если сейчас девочке не помочь, она снова сядет в кресло. Наша задача - убрать ограничение разгибания колен и наклон голени. Все это можно сделать в Новосибирске, в детской больнице скорой помощи. У врачей ортопедического отделения очень богатый опыт работы с детьми с ДЦП, - сообщил КП-Новосибирск детский хирург-ортопед клиники «Претор» Сергей Мацук. - Очень важна дальнейшая реабилитация. Обычно больница предлагает свои услуги, для этого там созданы все условия. Всегда виден лучший результат, если сразу после операции следует первый курс реабилитации. Но без внешней опоры Саша ходить не будет: ей необходимы ходунки, трость или костыли. Однако даже такая возможность очень много значит для детей, страдающих ДЦП.

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