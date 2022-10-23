Ветер сорвал крышу общежития. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Новосибирске с утра 23 октября разбушевалась погода. Как сообщают в региональном МЧС, порывы ветра составляют от 25 до 28 метров в секунду. Синоптики добавляют: температура падает, а золотая осень готовится смениться белым пейзажем за окном, но главная опасность - сильный ветер.

Ветер сорвал крышу общежития. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Его силу ощутили жители общежития на проезде Энергетиков в Ленинском районе города. В районе 8 часов утра с трехэтажного здания слетела крыша.

Пострадало 2 машины. Фото: ГУ МЧС России по НСО

Часть кровли сорвало прямо во двор здания и часть упала на контактные линии электропередач рядом с дорогой. Повреждены 2 автомобиля, произошел обрыв проводов, а также повреждена система горячего водоснабжения.

Обломки крыши упали во двор и около проезжей части. Фото: ГУ МЧС России по НСО

- Из здания эвакуировали 13 человек, никто из людей не пострадал, - уточнили в ГУ МЧС России по Новосибирской области. В мэрии добавит, что на месте работают городские коммунальные службы.

из общежития эвакуировали 13 человек. Фото: ГУ МЧС России по НСО

- По необходимости жильцы из пострадавших квартир будут расселены в муниципальный маневренный жилой фонд, - пообещали в пресс-службе областной администрации.

Ветер сорвал крышу у школы. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Также ветер сорвал крышу на станции Мочище у школы №18. На кадрах, сделанных журналистом КП-Новосибирск видно, как торчит поврежденный шифер и деревянное перекрытие. Ветер повредил крышу и супермаркета на Затулинке.

Ветер зацепил крышу магазина на Затулинке. Фото: «Типичная Затулинка»

Многих автомобилистов сегодня будила сигнализация: ветер ронял деревья на машины. А утро для жителей дома по адресу 25 лет Октября, 25 было недобрым по другой причине. Владельцы авто обнаружили на капотах своих машин кирпичи. Сильный ветер разрушил хлипкий фасад здания.

Из-за ветра на машины рухнул фасад дома. Фото: "Инцидент Новосибирск"

- Дом обсыпается. Выходить из дома страшно. Фасад дома не ремонтируют, хотя по плану должны были год назад, - рассказали подписчики группы «Инцидент Новосибирск».

Ветер не щадит и новостройки. В доме на улице Михаила Немыткина, 10 в Калининском районе ветер разрушил стеклянный "французский" балкон.

Рухнул балкон. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирской области - в Искитимском районе, в городе Обь тоже бушует стихия, жители жалуются, что сидят без света, ветер оборвал провода.

Обломки крыши упали во двор и около проезжей части. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В МЧС просят быть внимательными прохожих, а еще лучше отменить прогулки. Так, в Первомайском районе Новосибирске около гимназии №8 на улице Ученическая ветер уронил остановку, хорошо, что возле нее не было людей.

В Первомайском районе ветер снес остановку. Фото: «Моя Первомайка»

- Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) - порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями, - советуют в ГУ МЧС по Новосибирской области.

КОНКРЕТНО

Куда жаловаться?

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «112», в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999. Также вы можете прислать фото и видео происшествия в редакцию КП-Новосибирск на номер 8-923-145-11-03 (WhatsApp).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер