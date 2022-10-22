Жительница Новосибирска отсудила у детского центра 415 тысяч за сломанный позвоночник сына

Пострадавшему ребенку потребовалась помощь медиков. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Суд в Новосибирске взыскал с детского развлекательного центра 415 тысяч рублей за то, что там пострадал ребенок. Инцидент произошел в одном из помещений, которое занимает активити-парк, еще в апреле. Сашу* (имя изменено. - Ред.) пригласили на детский праздник, он бегал по навесному мостику. Внезапно конструкция развалилась, и мальчик упал навзничь с высоты около 2 метров.

- Администратор предложила вызвать скорую помощь, но мы отказались: казалось, что с ребенком все в порядке, - рассказала КП-Новосибирск Оксана, мама мальчика. - Только на следующее утро боль в спине у сына усилилась, и мы поехали в больницу.

Там выяснилось: у ребенка компрессионный перелом позвоночника. А это значит, что ему предстоит длительный курс лечения и реабилитации. Мальчику надели специальный корсет, и теперь ему надолго придется забыть о посещении не только школы, но и спортивной секции.

По словам мамы ребенка, собственница развлекательного центра предложила ей компенсацию - 50 тысяч рублей. Но Оксана ее не приняла и обратилась в суд: сибирячка потребовала компенсацию материального и морального вреда. А также сумму, которая необходима для приобретения специальной кровати для мальчика - спать на обычной ребенок не мог.

На суде собственница центра заявила, что травму мальчик мог получить в другом месте. А поломка оборудования в центре оказалась случайным стечением обстоятельств. Однако суд счел иначе.

- Суд взыскал 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также стоимость кровати для мальчика - 20 тысяч рублей. Так как индивидуальный предприниматель до самого последнего момента отказывалась признавать свою вину и удовлетворять требования потребителя в досудебном порядке, суд также взыскал штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы, - прокомментировал Алексей Рябов, юрист, представлявший интересы Оксаны и ее сына в суде, и добавил, что общая сумма, которую выплатит центр, около 415 тысяч рублей.

Однако центру грозит еще и уголовное дело. Уже провели судебно-медицинскую экспертизу, установившую, что здоровью мальчика был причинен тяжкий вред. Как говорит Алексей Рябов, это основание для возбуждения уголовного дела по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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