В Новосибирске учительницу уволили после драки с другим педагогом в школе

Оба педагога больше не работают в доме творчества. Фото: infourok.ru

Мэрия Новосибирска наказала учительниц, подравшихся на глазах у детей. Напомним, обе женщины – педагоги дополнительного образования, официально числятся в штате районного дома творчества, но ведут занятия и в школе. Одна учит детей из начальных классов народным промыслам, вторая - пению.

- Они пришли с детьми проводить занятия и не поделили актовый зал – начали кричать, а потом драться. Все это было на глазах у детей, - рассказали КП-Новосибирск в школе. - Никого из других учителей в тот момент рядом не было, чтобы их разнять.

Когда о выходке учительниц узнали в мэрии, началась проверка. Одну из преподавательниц сразу же уволили. Вторая участница драки из-за побоев взяла больничный.

- Во время больничного она написала заявление об увольнении по собственному желанию, - объяснили КП-Новосибирск в мэрии города.

Возможно, отвечать за учительскую потасовку придется и директору дома творчества, где они официально числятся в штате.

- Вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя находится на рассмотрении в департаменте образования, - рассказали КП-Новосибирск в мэрии города.

Но увольнение – не единственная проблема одной из учительниц: ее «противница», получившая побои, написала заявление в полицию, не исключено уголовное дело.

- На данный момент проверка продолжается, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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