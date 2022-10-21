«Расстроился, что не возьмут в армию»: 16-летний новосибирец борется с раком крови

Андрей мечтал служить в спецназе. Фото: личный архив.

Новосибирские врачи спасают 16-летнего Андрея Федулова от рака крови. Юноша вел активный образ жизни, мечтал служить в спецназе, но внезапно врачи диагностировали тяжелое заболевание. Мама подростка Майя рассказала КП-Новосибирск об истории болезни сына и планах на выздоровление.

Андрей подрабатывал с 13 лет и помогал маме. Фото: Предоставлено мамой подростка

Андрей был спортивным подростком, ходил в тренажерный зал, правильно питался, старался увеличить мышечную массу. Он увлекался путешествиями и исследованием заброшенных бункеров, состоял в одной из сталкерских групп Новосибирска.

- Сын мечтал стать военным, спецназовцем. Участвовал в военно-спортивных играх и планировал поездку в патриотический лагерь, однако все планы поменяла болезнь, - рассказала КП-Новосибирск мама Андрея, Майя Федулова.

Летом 2022 года девятиклассник с другом поехали на летнюю подработку - на лесопилку. Андрей хотел помочь маме, которая воспитывает его одна. Домой с вахты парень вернулся уставшим. Майя подумала, что это простуда или какой-то вирус: долго держалась температура, появились слабость и нетипичная бледность.

После недели болезни скорая забрала Андрея в реанимацию, врачи поставили страшный диагноз: острый лейкоз. После недели, проведенной в горбольнице № 12, подросток подхватил еще и грибок, который сильно подкосил и без того ослабленный иммунитет.

В сентябре Андрея перевели в детскую онкологию Новосибирской областной больницы, провели первую химиотерапию.

Юный сталкер исследовал заброшенные бункеры и ходил в походы. Фото: Предоставлено мамой подростка

Грибковую инфекцию вылечить не смогли, из-за чего настоятельно советовали лететь в Москву, в НМИЦ детской онкологии и гематологии имени Дмитрия Рогачева.У семьи сейчас провал в бюджете, и мама попросила благотворительный фонд «Защити Жизнь» помочь с покупкой авиабилетов. Билеты приобрели в долг и объявили сбор на 41 тысячу рублей. Родные, друзья и благотворители на данный момент смогли собрать более 18 тысяч рублей.

Сейчас Андрей с мамой в Москве, парень приходит в себя после лечения. Ходит на костылях, но чувствует себя лучше. Болезнь сильно изменила его жизнь. Он похудел на 20 килограммов, но держится, при этом твердит: «Жаль, в спецназ не возьмут, в армию не возьмут. Хотелось бы получить в военнике хотя бы категорию «Б» по здоровью, будет хотя бы возможность».

- После школы сын выбирал, куда поступать: в речное училище на судомеханика, в авиастроительный лицей или в колледж на тракториста, а потом готовился служить в ВДВ. Все уши нам прожужжал. Всегда был с характером, защищал слабых, стремился быть мужчиной в семье, - говорит Майя Федулова.

Уважаемые читатели! Если вы готовы помочь в сборе по оплате авиабилетов к месту лечения для Андрея Федулова, свяжитесь с фондом «Защити Жизнь». Официальная история Андрея и контакты есть на сайте фонда.

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