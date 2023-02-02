Третий день катается на трамвае: новосибирцы ищут хозяина овчарки-безбилетницы

Рич катается на трамвае уже трое суток. Фото: Юлия ШТАРК

Городские соцсети облетела фотография собаки, которая грустно лежит на пассажирском сиденье в трамвае и с тоской смотрит в окно. Неравнодушные пассажиры снимают пса и пишут трогательные посты в соцсетях: «Хозяин, найдись!» И владелец объявился. Оказывается, пес сбежал из дома год назад и не вернулся. Подробности трогательной истории - в материале КП-Новосибирск.

«ВЫРЫВАЛ ЦЕПЬ И УБЕГАЛ»

Трамвайный маршрут № 13, на сиденье зайцем едет большая собака. Взгляд полон тоски, хозяев рядом не видно. Самостоятельный. Этот пассажир уже несколько дней катается по городу и грустит.

- На маршруте трамвая № 13 мы заметили его только сегодня. Пес запрыгнул в вагон и поехал кататься. Вроде как он уже второй или третий день в депо тусуется. Ночевал тоже там, - рассказал КП-Новосибирск работник депо.

Новосибирцы, те, что пользуются тем же маршрутом, пожалели бродягу и заинтересовались его судьбой. Сфотографировали и выложили снимок в соцсети с призывом: «Хозяин, отзовись!» Ответ последовал. Отозвалась девушка Алена, но она, скорее, не хозяйка, а куратор дворняги. Она объясняет: тут нет слезливой истории на манер Хатико. Пса зовут Рич, и он бродяжничает большую часть своей жизни. Опознали его по обвисшему левому уху.

История Рича началась в 2020 году. Овчарку нашли в городе Бердске - пес ошивался около крыльца одного из административных зданий.

- Мы с мужем забрали пса к себе на передержку. Он летом жил с нами на даче, а зимой - в будке, в гаражном кооперативе. Мы к нему приходили, охранник присматривал всегда. Уже тогда Рич начал убегать. Увяжется за кем-то - и вперед. Мог подойти к компании людей, жарящих шашлыки, и прикинуться бедным родственником, - объяснила КП-Новосибирск Алена, бывшая хозяйка пса. - Стиль жизни у него такой - бродяжничать.

Пса сложно было удержать на месте. Даже пробовали на цепь сажать, но он ее вырывал и сбегал.

- Мы постоянно его искали. Бывало, что и сам возвращался, - вспоминает женщина. - Мы следили за ним, водили к врачам, все прививки ему делали.

В 2021 году Рич обрел новый дом: Алена отдала его знакомым.

- У тех людей собаку насмерть сбила машина, они живут в частном доме. Мы отдали Рича, он ведь все равно был у нас как на передержке. Так Рич переехал в город Обь, но в феврале 2022 года сбежал и не вернулся. Видимо, соскучился по старой жизни, - рассуждает куратор пса.

ВЫШЕЛ НА ГУСИНОБРОДКЕ

Целый год о судьбе Рича ничего не было известно. Алена давала объявления в соцсетях, прочесывала с родными ближайшие районы, но безрезультатно.

- Мы уже не знали, что делать и где его искать. Думали, что сам объявится, - говорит девушка.

Так и случилось - объявился. Только не дома, а в новосибирском трамвайном депо. Пес увязался за одним из водителей и втерся в коллектив. Как только Алена увидела объявление в соцсетях, сразу поехала в депо, оставила там свой номер. Попросила придержать пса, когда объявится, но тот снова оказался в бегах.

- Собака сегодня прыгнула в 13-й трамвай и вышла где-то на Гусинобродском шоссе, - уточняет работник депо. - И где пес сейчас, непонятно.

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