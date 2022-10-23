Кормил тигров из бутылки и водил комбайн: каким Новосибирск запомнил Ростислава Шило

Ростислав Шило почти полвека был бессменным директором зоопарка. Фото: Архив Новосибирского зоопарка.

Ростиславу Шило, человеку, который подарил Новосибирску невероятный зоопарк, 23 октября исполнилось бы 82 года. Директором зверинца Шило был без малого 50 лет, вложив в свое детище необыкновенно много сил и души. Вспоминаем, каким был Ростислав Александрович и чем он особенно запомнился городу.

Любовь к профессии ему привили родители. Отец Ростислава, Александр Андреевич Шило, был известным охотоведом и биологом. Мать, Татьяна Николаевна, поддерживала мужа в желании научить детей любить и понимать природу.

В семье прививали любовь к животным. Фото: Архив Новосибирского зоопарка.

Родился будущий директор зоопарка в Приморском крае, а в Новосибирскую область его семья попала во время войны. Мама Ростислава Шило вместе с ним и его братом перебралась в город Куйбышев, когда отец ушел на фронт. Вернувшись с войны, Александр Андреевич начал поднимать Куйбышевское промысловое хозяйство, став главным охотоведом. Ходил в экспедиции сам и часто брал с собой мальчиков.

- Каждое лето, как только заканчивался учебный год, отец брал нас на озера Сотлан и Мохнатое. Я помогал ему строить хатки для ондатры, искусственные гнезда для уток. С 12 лет ездил с отцом на охоту, для этого случая мой дядя Алек подарил мне настоящую двустволку, - рассказывал Ростислав Шило.

Увлекательные прогулки приносили не только впечатления, но и доход: юный охотник продавал шкурки отловленных водяных крыс, а на деньги покупал вещи в школу или всякие безделушки.

Еще молодой специалист в 1960-х годах. Фото: Архив Новосибирского зоопарка.

ОТ ВЕТЕРИНАРА ДО ДИРЕКТОРА

В 21 год Ростислав Шило, отучившись в сельхозтехникуме на ветеринара, поступил в высшее военно-морское училище имени О. С. Макарова во Владивостоке. Правда, через 10 месяцев понял: не та стезя. Вернулся в Новосибирск и устроился на первую работу - в зоопарк.

1960-е годы как раз были той эпохой, когда Совет Министров РСФСР обязал Новосибирский облисполком обновить зверинец. Первый зоосад в сибирской столице появился еще в 1933 году, но далеко не тех масштабов, что сейчас. Коллекция животных состояла из 34 видов млекопитающих и 20 видов птиц. Клетки были холодными, освещения почти не было. Но до 1978 года стройка велась медленно, даже останавливалась.

За это время Ростислав Шило быстро взошел вверх по карьерной лестнице. Буквально через год работы его, ветеринара, назначили директором зоовыставки. В 1966 году он стал зоотехником, через 9 месяцев - директором филиала зоопарка, который вел выездную работу по городам Средней Азии, а уже в июле 1969 года - директором Новосибирского зоопарка. На тот момент Ростиславу Александровичу было 28 лет.

- Став директором зоопарка, Ростислав Шило сразу начал менять подход к кормлению животных, стремился улучшить рацион каждого вида. Коллектив начал выезжать на сбор трав, растений, ягод. Шило изобрел методику изучения суточной активности животных. Наблюдения, исследования, открытия - все в итоге принесло пользу, причем всему мировому сообществу зоопарков и биологической науке. Благодаря скрупулезной работе родились детеныши у речной выдры, путоранского барана и других животных, которые раньше в неволе не размножались, - говорят о своем директоре в Новосибирском зоопарке.

Ростислав Шило с супругой Ольгой. Фото: Архив Новосибирского зоопарка.

Вместе с научной работой Ростиславу Шило приходилось заниматься еще одним делом, самым сложным и фундаментальным. Горисполком, ратуя о строительстве нового зоопарка, сначала выделил для него участок возле реки Каменки. Шило и другие ученые долго бились и спорили, ведь в центре города накапливаются вредные выхлопы, животным там явно не место. А Заельцовский бор, где и располагался старый зверинец, - в самый раз. И только в конце 1970-х исполком наконец услышал эти доводы.

НОВЫЙ ЗООПАРК

Зоопарк стал настоящей народной стройкой. В 1983 году новосибирские предприятия взялись возвести первую очередь своими силами. Строительство шло медленно, а директоров заводов приходилось уговаривать не бросать начатое. Наложило отпечаток и время перестройки, а потом - и распад Советского Союза. Но в суровых 1990-х с трудностями появились и новые возможности.

Новый зоопарк строился в непростых условиях. Фото: Архив Новосибирского зоопарка.

- Зоопарк открылся официально в 1993 году, хотя на новую территорию полностью перебрался только в 2005-м. Тогда предприятия ушли, бросили незаконченные вольеры. Ростислав Шило с командой поднимал зоопарк своими силами: пригласил сварщиков, которые доделали вольеры, продолжал научные исследования, участвовал в международных программах. Нагрузки были колоссальные, - вспоминают в Новосибирском зоопарке.

Вольеры начали строить в Заельцовском парке - там уже стояли знаменитые динозавры. Фото: Архив Новосибирского зоопарка.

Добавляло хлопот еще и то, что животных надо было постепенно переселять на новое место, а еще - возиться с их потомством: это труд посложнее, чем выхаживать младенцев. Шило кормил из бутылочки детенышей, от которых отказались матери. Даже забирал гиббонов, лемуров, тигрят домой, чтобы поить их молочной смесью каждые два часа.

ЛИГР, МЕДВЕДИЦА ШИЛКА И ДРУГИЕ ИКОНЫ

В 2000-х годах зоопарк по-настоящему расцвел, с этого времени, можно считать, и стал брендом Новосибирска. В это время на свет появилась лигрица Зита - первая помесь льва и тигра в России. Она была любимицей Шило и долгое время оставалась самым популярным обитателем зоопарка.

Хищников Ростислав Шило не боялся и питал к ним особую любовь. Фото: Архив Новосибирского зоопарка.

А потом одеяло славы на себя перетянули белые медведи. В 2018 году родилась Шилка - первый детеныш белых медведей за 40 лет. Имя ей выбирали городским голосованием. Назвали, разумеется, в честь выдающегося директора. А ее брата, кстати, зовут Ростик. Сейчас у публики появились новые фавориты - манулы.

НЕВОПЛОТИВШИЕСЯ МЕЧТЫ

Ростислав Шило даже в солидном возрасте не думал останавливаться на достигнутом. В 2007 году он получил звание почетного жителя Новосибирска и вместе с привилегиями почувствовал еще большую ответственность: «чувствуешь себя немного неловко и думаешь, что надо лучше работать». Но все планы директор-трудоголик воплотить не успел.

А их был немалый список. Построить павильон для жирафов и расширить зоопарк до другого берега реки Ельцовки: достроить через нее мост к станции «Зоопарк» Детской железной дороги, а саму речку убрать в трубу или сделать каскад водопадов. А еще была мечта открыть дельфинарий. Но до этого момента Ростислав Шило дожить не успел: 27 апреля 2016 года он умер в израильской клинике, где лечился от рака. Остановилось сердце…

Новосибирск хранит память о выдающемся жителе города: его имя появилось на входом в зоопарк. А в 2017 году у лебединого озера установили памятник этому невероятному человеку - там, куда он часто приходил, сидел на лавочке, кормил белок и наблюдал за птицами.

К Звериному папе тянулись и другие животные. Фото: Архив Новосибирского зоопарка.

5 ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О РОСТИСЛАВЕ ШИЛО

- В детстве юный Ростислав вместе с братом занимался селекцией кроликов, которых им приносил отец. Много лет спустя основатель зоопарка говорил, что им удалось вывести новую породу - «пепельных кроликов, по семи кило каждый».

- Ростислав Шило увлекался охотой. Выходные в тайге с ружьем на плече он предпочитал отдыху в любом санатории.

- За смелость перед львами, тиграми и прочими крупными хищниками Ростислава Шило прозвали Царем зверей. Больших кошек он без страха гладил через прутья решетки. Было у него и более мягкое прозвище - Звериный папа.

- В 1945 году в Бельгии под эгидой ЮНЕСКО была создана Всемирная организация зоопарков, куда вошли руководители самых образцовых коллекций животного мира. В 1996 году в их список попал Ростислав Шило.

- В конце 2006 года Шило купил подсобное хозяйство в Мошковском районе, где выращивал злаки и разводил коров на корм животным. Тут проявился талант фермера: он сам садился за комбайн. Кстати, это хозяйство выручает до сих пор: творог и молоко зоопарк больше не покупает, а мяса собственного производства хватает на полгода.

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