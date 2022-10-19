В Новосибирске открылся «Университет серебряного возраста»

Благодаря занятиям пожилые люди получат полезные навыки. Фото: предоставлено Натальей ПИНУС.

Советский район Новосибирска – пионер многих городских инициатив. Именно там стартовал проект «Университет серебряного возраста»: его инициатором стала депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус. Мы выяснили, как там помогают пенсионерам.

РАЗОБРАТЬСЯ СО СМАРТФОНОМ И НОУТБУКОМ

На стартовое занятие в Молодежный центр «Калейдоскоп» группа пенсионерок пришла в полном составе. Женщины не скрывали радости от возможности пообщаться друг с другом и поучиться чему-то новому.

Людмила Константиновна Игнатенко, вместе с подругой Тамарой училась на народном факультете НГТУ для пожилых горожан, была старостой группы айкидо, теперь рассчитывает получить новые знания в «Университете серебряного возраста».

- По образованию и профессии я математик-программист. Здесь надеюсь, прежде всего, на общение со сверстниками, которого мне так не хватало в пандемию. Хотелось бы также получить практические советы, например, как правильно выбрать смартфон. Рассчитываю на спортивные и физкультурные занятия, физической активности очень не хватает, - рассказала пенсионерка.

Наталья Васильевна Лосева 30 лет проработала в магазине научной литературы «Наука», на пенсию вышла в 1994 году. В настоящее время увлекается садоводством и скандинавской ходьбой. До своего участка 3 км ходит через день самостоятельно..

- Сын, который сейчас живет и работает в Обнинске, подарил мне ноутбук, подключил его к интернету, чтобы у нас была возможность общаться по Скайпу. Надеюсь на занятиях освоить и другие возможности компьютера, получить дополнительные знания по другим вопросам, - поделилась пожилая женщина.

ПОДАРОК ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГОРОЖАН

Как рассказала депутат Совета депутатов города Новосибирска Наталья Пинус, идею организовать специальную программу для обучения горожан старшего поколения она вынашивала давно. В этом году благодаря поддержке депутата? администрации Советского района проект реализовался.

Партнерами программы также стали районный совет ветеранов, информационно-образовательный центр старшего поколения «Истоки», профсоюз СО РАН, Центр защиты прав граждан и другие.

Чему учиться пенсионеры выбирали сами на встречах ветеранов с депутатом. В итоге получилась интересная и насыщенная программа на 24 занятия.

- Это очень своевременный и полезный проект. Спасибо нашим депутатам, что предложили обучение по очень широкой программе. Будут освещаться вопросы права, финансов. Нам расскажут, как избежать обмана со стороны мошенников. Будут лекции про здоровье, будут физкультурные занятия. Педагогов подобрали хороших, - поделился глава совета ветеранов Советского района Валерий Евгеньевич Клебанюк.

«Университет серебряного возраста» будет работать во всех микрорайонах Советского района: в Верхней зоне, в «Щ», на ОбьГЭСе, на Шлюзах и в Нижней Ельцовке. Занятия будут проходить в группах по 25 человек в течение трёх месяцев, два раза в неделю в утреннее время.

Наталья Пинус.

- Наш проект специально разрабатывался для людей старшего поколения. Всего в октябре 2022 - мае 2023 года мы планируем набрать десять групп. Интерес очень большой, к настоящему времени записались более 200 человек. Для нас очень приятно, что мы придумали для наших ветеранов интересный востребованный проект. В программе будут лекции о здоровье, о том как сохранять активность, о пользе активного земледелия, о лекарственных травах Сибири, творческие мастер-классы, спортивные занятия йогой и гимнастикой цигун. Кроме этого будут у нас психологические занятия, чтобы помочь пенсионерам в общении с детьми и внуками. Участие в проекте – бесплатное, - пояснила Наталья Пинус.