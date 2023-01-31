«Она пришла ко мне на работу»: в Новосибирске выброшенная в метель кошка за пять дней сменила четырех хозяев

Кошка-путешественница сменила четырех хозяев. Фото: предоставлено Ариной Минор

В настоящее приключение превратилась прошедшая неделя для обычной новосибирской кошки. Во вторник, 24 января, ее, испуганную и замерзающую в сугробе, подобрал прохожий у мусорных баков на Зорге. Мужчина сфотографировал бедняжку и выложил пост о найденыше в сеть. А саму хвостатую находку забрал с собой на работу.

Пост в сети увидела волонтер группы «Хвост в тепле» Арина Минор. И решила помочь в устройстве дальнейшей судьбы кошки.

— Мы выехали на место, так как думали, что кошка еще там. Стали искать, и нам рассказали, что ее забрал с собой мужчина. Мы связались с ним, он рассказал, что сейчас кошка у него на работе: греется в коробке у батареи и пьет молоко, — рассказала Арина КП-Новосибирск. — Мы договорились о том, что сегодня я пробую найти ее старых хозяев, а если не выйдет, то буду искать новых. Но вечером в тот же день мужчина позвонил нам и сообщил: кошка отогрелась, выпрыгнула в окно и была такова. Слава богу, был первый этаж.

Волонтеры снова поехали искать любительницу приключений на улице, но на следующее утро она преподнесла всем сюрприз.

Кошку нашел прохожий, но у него она не прижилась. Фото: предоставлено Ариной Минор

— Мне позвонил тот самый мужчина, и сказал, что кошка сама пришла к нему. Говорит: «Я прихожу на работу, а она у меня под дверями». Тогда он подумал, что это судьба и решил забрать ее себе насовсем. Вечером отписался, что он с новой питомицей дома. Но, не успели мы обрадоваться, как на следующие сутки он позвонил и сказал, что с его питомцами она никак не уживается: забилась под диван, плачет, шипит, боится. Кошечка оказалась британской породы, а они трудно уживаются с другими, им нужно быть единственными питомцами в семье, — говорит Арина. — Я забрала кошку себе, но вот напасть — и с моими животными она не ужилась. Пришлось экстренно искать ей другую передержку, и сразу же ее туда отправлять. А я в это время активно искала ей новый дом.

Сейчас Белла счастливо живет у новой хозяйки. Фото: предоставлено Ариной Минор

И вот, спустя двое суток, 29 января случилось чудо: для кошечки, которую волонтеры назвали Беллой, нашли хозяйку. Молодая девушка по имени Кристина как раз раздумывала о том, чтобы завести такую питомицу: она купила все необходимые принадлежности и поехала за своей новой хвостатой подругой.

— В этот же день Кристина сбросила нам фотографии Беллы и поблагодарила за все. Теперь у этой кошечки все хорошо, ее новая хозяйка регулярно присылает нам фото- и видео-приветы, и скоро повезет ее ветклинику на осмотр, — резюмирует Кристина.

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