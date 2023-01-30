Три коня чуть не убили 11-летнего мальчика, врезавшись в автомобиль

Кони без всадников чуть не сбили ребенка, выходящего из машины, и понеслись дальше. Фото: предоставлены Виталием Агутиным.

Три коня без всадников проскакали между поселком Ложок и новосибирским Академгородком, по пути сбив автомобиль. Об этом КП-Новосибирск рассказал Виталий Агутин – водитель синей иномарки, пострадавшей от атаки троицы вечером 28 января.

Виталий выложил в соцсетях видео бегущих через пару минут после ДТП коней и попросил помочь найти хозяина животных. В момент налета из автомобиля выходил его 11-летний сын Кирилл, который чудом остался цел.

– Два больших коня попытались оббежать стоящий на аварийке авто справа по сугробу, но упали, – рассказал КП-Новосибирск Виталий. – Один из них повредил правый задний фонарь, другой – переднюю пассажирскую дверь, откуда и выходил мой сын. Благо ногу или руку не успел выставить, так как лошадь ударила об дверь собой или копытом, сместив её на 5-7 сантиметров. Теперь дверь просто не закрывается.

Повреждения авто зафиксировал участковый. Фото: предоставлены Виталием Агутиным.

Третья лошадь поменьше не нанесла повреждений автомобилю – она просто поскользнулась, пока тормозила. После ДТП кони побежали дальше по дороге. Виталий сразу же вызвал полицию. Участковый зафиксировал повреждения автомобиля.

– Предварительно известно, чьи это кони, но вопрос требует уточнения, – сообщил Виталий. – Дисциплинировать надо держателей больших животных.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что заявление о том, что лошади повредили автомобиль, поступило в отдел полиции в Кольцово.

– В настоящее время участковые проводят проверку и устанавливают, кому принадлежат лошади, – прокомментировали в ведомстве.

Всем, кто располагает информацией о владельцах этих животных, просьба сообщить в редакцию по номеру 8-923-145-11-03.

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