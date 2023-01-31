В новосибирской клинике рассказали о новом направлении медицины: оно набирает популярность у пациентов

Фото: Центр эффективной медицины «Главный Пациент»

Специалисты Центра эффективной медицины «Главный Пациент» помогают пациентам не только устранять симптомы заболеваний, но и решать уже имеющиеся проблемы со здоровьем, улучшать качество жизни, сохранять молодость, красоту и привлекательность вне зависимости от возраста. Они отмечают, что такое новое направление, как профилактическая, или превентивная медицина, набирает все большую популярность у пациентов клиники.

- Сфера моих интересов - превентивный широкий индивидуальный подход к организму в целом, направленный на комплексное решение имеющихся проблем женского здоровья (и не только), а также на профилактику появления новых, - прокомментировала врач - гинеколог-эндокринолог, врач превентивной и профилактической медицины, врач ультразвуковой диагностики, гирудотерапевт Екатерина Юрьевна Темникова.

Екатерина Юрьевна Темникова, врач - акушер-гинеколог, врач превентивной медицины, гирудотерапевт, врач УЗД. Фото: Центр эффективной медицины «Главный Пациент»

Благодаря современному диагностическому оснащению клиники «Главный Пациент» здесь помогают уже на ранних этапах выявить все проблемы пациентки, системно оценить текущее состояние ее здоровья, а также выявить генетическую предрасположенность к заболеваниям. Причем стараются делать это без назначения лишних обследований и препаратов, с комплексным подходом к решению любой, в том числе нестандартной, задачи, делая свою работу с теплой заботой о каждом пациенте.

- Каждая женщина прекрасна. Красота - это прежде всего здоровье, позитивная энергия, молодость, уверенность в себе. В своей работе я стараюсь использовать отлично зарекомендовавшие себя инновационные методики лечения и сохранения женского здоровья. Мы работаем с плазмолифтингом, филлерами, используем пайпель-биопсию. В нашей клинике можно пройти обследование по поводу тонуса мышц тазового дна, получить консультацию, подобрать пессарий, кроме того, наши специалисты помогут укрепить мышцы тазового дна, а это тонус, продление молодости, уверенность в себе и позитив, - объясняет врач-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, акушер Елена Юрьевна Гурова.

Елена Юрьевна Гурова, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог. Фото: Центр эффективной медицины «Главный Пациент»

В «Главном Пациенте» уверены, что направление превентивной медицины оправданно пользуется популярностью у пациентов, потому что помогает выявлять дисбаланс в организме на ранних стадиях и проводить его своевременную коррекцию. Что, в свою очередь, позволяет свести к минимуму развитие в будущем различных патологий и их осложнений.

Центр эффективной медицины «Главный Пациент»

Наш адрес: Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 217/1

• 10 м от станции метро «Золотая Нива»

• Собственная просторная парковка

• Въезд со стороны ул. Кошурникова

Наши контакты:

• (383) 219-01-01 (отделение для взрослых)

• (383) 219-02-02 (детское отделение)

info@glavpacient.ru

Наш сайт: glavpacient.ru

График работы:

• пн. - пт. с 8.00 до 21.00

• сб. с 8.00 до 20.00

• вс. с 8.00 до 17.00

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