Пять советов от 102-летнего долгожителя, которые переворачивают все с ног на голову

Александр Каптаренко прожил яркую и очень-очень долгую жизнь. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Один из самых известных долгожителей Новосибирска - Александр Каптаренко. Он уже умер, но прожил яркую и очень-очень долгую жизнь - 102 года! Он не был немощным дедушкой, любил ходить пешком, занимался настольным теннисом, а еще одаривал комплиментами девушек. Конечно, у него спрашивали, в чем же ваш секрет, Сан Саныч? Как-то он пришел (как всегда пешком) в студию Радио «Комсомольская правда» в Новосибирске и дал 5 советов, как дожить до ста. Советы получились удивительные и неординарные, как и сам долгожитель. Мы решили их вспомнить.

Александр Каптаренко в студию Радио «Комсомольская правда» приходил пешком. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

ДРОБНЫЙ СОН

Оказалось, утро ветерана начиналось в такую рань, что можно сказать, среди ночи.

- Я просыпаюсь в четвертом часу, заснуть уже не получается... Да и в принципе жаворонок. В пятом часу встаю, печатаю на машинке, компьютеры мне не удобны. А затем где-то полчаса завтракаю, - рассказывал КП-Новосибирск Каптаренко. - И только после этого я с полным правом ложусь снова, потому что после завтрака потихоньку начинаю засыпать. Это происходит без малого в шесть часов утра. Посплю пару часов и снова бодр!

Сибирский долгожитель просыпался очень рано. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

ЕШЬТЕ МЯСО

Обязательный атрибут обеденного стола долгожителя - котлеты. Да, это сейчас модные диетологи говорят, что мясо вредно. В эпоху молодости Сан Саныча на это покрутили бы у виска.

- Очень люблю котлеты. Моя внучка даже сочинила такую поговорку: «В мире нет вкусней котлет, чем те, что делает наш дед», - рассказал Каптаренко. - Готовлю я все сам. Стараюсь взять не просто мясо, а антрекот, можно добавить немножко свинины, смешиваю с луком, яйцом, булкой, перчу, солю... Если не пережарить, должны получиться хорошо! А если еще и соус сделать из белых грибов, то будет очень вкусно. Грибы покупаю сушеные, летом иногда и свежие.

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Александр Каптаренко не понимал, как можно просто есть. Надо этим процессом наслаждаться - уверен был долгожитель. Поэтому мы совсем не удивились, когда узнали, что любимый философ у Каптаренко - Эпикур, тот самый, который учил получать удовольствие от каждого процесса.

На самый круглый юбилей - 100 лет - Каптаренко подарили огромный торт. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

- Не нужно торопиться. Особенно в еде. Я заметил, что я ем в два раза дольше, чем моя дочь. Главное в жизни - это наслаждение, - считал долгожитель. Кстати, на самый круглый юбилей - 100 лет - Каптаренко подарили огромный торт, сделанный на заказ. Вот уж было чем насладиться! На кондитерском изделии были изображены теннисные ракетки, присыпанные кокосовой стружкой. Что касается наслаждений связанных с вредными привычками, то Капторенко никогда не курил. А вот вино любил: «ну бокал красного вина кому может повредить?», - отшучивался дедушка.

Александр Каптаренко стал старейшим в истории Олимпийских игр участником эстафеты олимпийского огня. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

ХОДИТЕ

И не говорите, что на это после работы нет сил. 102-летний Александр Каптаренко три раза в неделю ходил на тренировки по теннису. Каждое утро делал зарядку! В 2014 году даже принял участие в эстафетном пробеге с олимпийским факелом! И стал старейшим в истории Олимпийских игр участником эстафеты олимпийского огня.

- Пять километров в день нужно обязательно пройти. Лучше - бодрым шагом, - рекомендовал пенсионер.

Александр Каптаренко три раза в неделю ходил на тренировки по теннису. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

ЧИТАЙТЕ, НО НЕ ЗА ЕДОЙ

Как не вспомнить Булгакова и его знаменитое: «Не читайте до обеда советских газет». Наш герой эту мысль перефразировал: «Не читайте газеты за обедом!».

- Например, сделали для вас прекрасную отбивную с зеленым горошком, поджаренным картофелем с петрушкой, еще что-то, - с наслаждением рассуждал Сан Саныч. - А вы взяли «Комсомолку», которую я очень люблю. И вот читаете про футбол, возмущены до крайности! Что это за команда! Всех надо разогнать! И в это время едите. Но не надо совмещать чтение и еду. Пообедайте - и читайте потом на здоровье!

Александр Каптаренко призывал не читать за едой. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

ТВОРИТЕ

Рисуйте, вышивайте или пишите. Дневник или роман - неважно. В свои 102 года Александр Каптаренко не расставался с печатной машинкой. Писать начал не в юности, когда все сочиняют стихи, а гораздо позднее.

- 40 лет я отдал технике (был советским инженером-конструктором на авиационном заводе), 20 лет - настольному теннису (был судьей всесоюзной категории по настольному теннису) и только потом 20 лет отдал самому себе, - признавался Сан Саныч. - Я стал раздумывать над жизнью и другими проблемами. Первую книгу начал писать в 1990-х годах, она вообще была для внучек - про лису, зайца и других животных.

Александр Каптаренко в 1930 году работал на заводе. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

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