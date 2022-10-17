Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 18 октября 2022 года: 660 человек заболели за трое суток

За долгое время ни один из пациентов не подключен к аппаратам ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 18 октября 2022 года: оперативный штаб сообщил о ситуации на протяжении трех дней, с 15 по 17 октября. За этот период число заболевших достигло 660 человек. В том числе вирус выявили у 98 детей.

В сумме всего выздоровели 294 746 пациентов.

К сожалению, есть и умершие: скончался мужчина в возрасте 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5724 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 353 пациента (по состоянию на 17 октября), в том числе 12 детей. Впервые за два года ни один человек в новосибирских больницах не подключен к аппаратам ИВЛ. Но в реанимации по-прежнему находится 15 пациентов.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Количество заболевших за трое суток: 660 человек

Количество пациентов в реанимации: 0 человек

Масочный режим: официально отменен везде, кроме медучреждений.

Рестораны и бары: работают без соблюдения дистанции между столами и без QR-кодов.

Кинозалы и концертные залы: разрешена заполняемость 100%