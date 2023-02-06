91-летняя сибирячка назвала три правила долголетия и поделилась секретным рецептом натощак

Екатерине Яковлевне 91 год. Фото: предоставлено Екатериной Федулеевой/Анна ПАШАГИНА

Екатерине Яковлевне Федулеевой 91 год. У пенсионерки большая семья: двое детей, три внука и внучка, а еще два правнука. Говорит, что жизнь ее была прекрасна и все еще не кончилась. Екатерина Яковлевна гуляет, занимается спортом, ходит в театры и по сей день исполняет обязанности старшей по дому. «Мне посчастливилось дважды влюбиться и дважды - счастливо», - говорит наша героиня о двух своих браках. И раскрывает секрет своего долголетия.

1. РЫБА И СТАКАН ВОДЫ

Екатерина Яковлевна раньше жила в Приморском крае и привыкла к рыбе. Ее ежедневный рацион на 70% состоит из нее.

- Я очень люблю красную рыбу: кижуча, форель, кету. Ну и сама ее солю всегда. Со вторым мужем мы очень часто покупали красную икру, - рассказала КП-Новосибирск женщина. - С удовольствием ем морскую капусту, гребешки.

Что же касается диет, то Екатерина Яковлевна никогда себе ни в чем не отказывает и всегда балует себя чем-то вкусным. Но есть еще одна традиция - секретный рецепт. Это стакан воды с примесями натощак.

- На кончике ложки добавляю в воду корицу, куркуму, мед. Размешиваю это и выпиваю. Обязательно за час до еды, - советует женщина.

2. КРУЧУ ПЕДАЛИ ДАЖЕ РУКАМИ

Еще один секрет долголетия - спорт. Нет, пенсионерка не жмет сотку от груди, а выполняет обычные и стандартные упражнения. Например, крутит педали на тренажере.

- У него педали как у велосипеда. Я сначала 15 - 20 минут кручу их ногами, а потом - руками. И так каждый день. Это и мышцы в тонусе держать помогает, и кровообращение улучшает, - уверена Екатерина Яковлевна. А еще пенсионерка несколько раз в месяц ходит в бассейн. В здоровом теле - здоровый дух!

3. ОТБОЙ ПО РАСПИСАНИЮ

- Ну и самое важное - сон. Я всегда ложусь в 22.00. Даже если есть какие-то дела, я их откладываю и ложусь спать. Высыпаться полезно для организма, - уточняет сибирячка.

Еще один секрет долголетия - хорошие эмоции. Пенсионерка ходит в театр, на прогулки и регулярно встречается с друзьями.

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