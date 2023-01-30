«Мы вас развели до трусов»: мошенники с Украины украли у семьи из Новосибирска почти 3 миллиона рублей

Мошенники позвонили Яне и убедили, что кто-то собирается взять кредит на ее имя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Огромных денег семья новосибирского продавца Яны (фамилию не публикуем по просьбе женщины) лишилась 16 января. Именно в этот день ей позвонили по телефону.

- Я не посмотрела, кто звонит. На том конце провода девушка представилась, что это Следственный комитет и что они работают с ФСБ, назвала мои имя, фамилию и отчество. А сама представлялась, тараторя, так, что я не запомнила. И задала вопрос: подавала ли я заявки на кредитование. Если да – то в каких банках? Я сказала, что никаких заявок я не подавала, - рассказывает КП-Новосибирск Яна.

Затем ей сказали, что какие-то жулики вступили в сговор со службой безопасности одного из банков и пытаются оформить на нее кредит в полмиллиона рублей. Чтобы это якобы предотвратить, её переводят на другого человека – «сотрудника Центробанка».

- Он представился Романом Алексеевичем Бессоновым. Сказал, что в моих же интересах прямо сейчас поехать в банк и подать встречную заявку на полмиллиона рублей, что не позволит мошеннику взять кредит. И деньги поступят на мой счет, а не на его, - говорит Яна.

Яна так и сделала. Весь путь до банка, а также процесс оформления кредита наличными, звонившие сопровождали по телефону: трубку вешать запретили. Кому-то говорить об этом тоже – мол, идет важная операция по разоблачению преступников.

В банке кредит одобрили, не спросили даже справку о зарплате. Выдали карту, с помощью которой Яна обналичила заем. Но, чтобы завершить процедуру, понадобился телефон с приложением «Мир Pay». А у Яны он старенький, и такой программы не было.

- Они разрешили потратить из снятых с карты денег 20 тысяч рублей, чтобы срочно купить новый, чтобы с помощью него переложить деньги на нужную безопасную карту, - показывает теперь новый мобильник жертва. - Я так и сделала.

Мошенники сказали купить жертве новый мобильник. Девушка тут же подчинилась. Фото: предоставлено героиней публикации.

Мошенники часто используют Pay-сервисы, отправляя жертву к банкомату с поддержкой NFC. Человек прикладывает телефон с Pay-сервисом к специальному сканеру и пополняет как он думает свой «защищенный» счет, однако деньги уходят аферистам. однако деньги уходят мошеннику, у которого есть физическая карта.

Как только деньги Яна положила на счет, озвученный звонившим, ей вызвали такси и отправили домой. А наутро – новый звонок.

- Мне дали прослушать якобы перехваченный разговор сотрудницы банка с преступником, где говорилось о том, что у меня низкий кредитный потенциал, а у мужа высокий. И мошенники решили переключиться на мужа, оформив на него полтора миллиона рублей в кредит, - рассказала КП-Новосибирск Яна.

Ей сказали отпроситься с работы для «серьезного разговора с супругом». В истерике женщина рассказала о произошедшем мужу. К беседе подключились и телефонные мошенники. Они убедили пойти в банк и оформить максимально возможную сумму, чтобы противодействовать мошенникам.

В одном из банков им отказали, поехали в другой. Там одобрили заявку и Яны, и супруга. При этом сотрудница, со слов нашей собеседницы, завысила ежемесячный доход семьи в несколько раз. Иначе бы в кредите попросту отказали, уверена женщина. И далее всё по той же схеме: деньги через банкомат положили на указанные по телефону «безопасные» счета.

Затем мошенники отправили чету на улицу Гоголя, 1, где их якобы ждет следователь, который «поменяет персональные данные». И тогда злоумышленники больше не беспокоят. По дороге им позвонили по видеосвязи, и в разговоре признались: «раздели до трусов». А еще заявили, что они находятся на Украине.

Яна с мужем отправились в полицию. И уже настоящие сотрудники ГУ МВД по Новосибирской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Что дальше? По словам Яны, на банкротство подать они не могут. Равно как и рассчитывать на кредитные каникулы. Но от страховок отказаться удалось. За счет этой суммы удастся сократить задолженность перед банками – 2 миллиона 700 тысяч рублей. Ну а пока супруги будут платить по долгам – не меньше 70-ти тысяч в месяц. И надеются, что злоумышленников вычислят, а банки реструктурируют долг.

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