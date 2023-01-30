«Бабушка, зачем так поздно в банкомат?»: таксист отговорил пенсионерку снимать деньги - ее по телефону вели мошенники

Роман Скорин спас пенсионерку. Фото: предоставлено Романом Скориным

Таксист из Новосибирска 44-летний Роман Скорин спас 80-летнюю пенсионерку от аферистов. Мошенники хотели получить от пожилой женщины деньги. «Заботливые» люди даже вызвали ей машину, чтобы она поздно вечером доехала до банкомата и сняла со счета отложенную заначку. Как бдительному водителю такси удалось уберечь пожилую женщину от ошибки - в материале КП-Новосибирск.

«НИ С КЕМ НЕ ГОВОРИТЕ. ВЫ УЖЕ СЕЛИ В АВТОМОБИЛЬ?»

Роман Скорин таксует уже 10 лет. За эти годы бывало всякое, но такое - чтобы вырывать пассажира из лап аферистов - впервые. История с детективными нотками произошла несколько недель назад. Роман был на смене. Около 8 часов вечера ему прилетел заказ в Дзержинский район. Водитель подъехал к старенькой пятиэтажке на улице Промышленной.

- Я увидел, что из подъезда ко мне вышла маленькая, хрупкая бабуля с тросточкой. Я посмотрел конечную точку - банкомат на улице Дуси Ковальчук. Она спросила у меня, знаю ли я, куда ее нужно везти, - рассказал КП-Новосибирск Роман Скорин. - Я говорю: «Знаю конечно». А она давай причитать. Говорила, что у нее осталась последняя тысяча наличкой, и такси ей вызвали. Ей было из-за этого неудобно. Я сначала не понимал, о чем она вообще. Но тут обратил внимание, что женщина все время с кем-то разговаривает, трубка около уха.

Еще одна странность: банкомат находился за 20 километров от дома! Есть же и ближе… Зачем так далеко? Роман насторожился.

- Я ей говорю: «Бабушка, а зачем вам так поздно в банкомат? И почему в тот?» Она ответила, что деньги снять. И тут я услышал, как ей женский голос в трубку прям чуть ли не орет таким приказным тоном: «Ни с кем не разговаривайте! Никому ничего не объясняйте! Вы сели в автомобиль?», - описывает диалог таксист. - Я сразу по манере общения догадался, что бабуля попала в руки мошенников, и потом понял все. Такси ей вызвали именно они.

«МАМА, ЭТО Я, ТВОЙ СЫН»

Роман понял: надо спасать пассажирку. Мужчина продолжал расспрашивать пенсионерку, зачем же так поздно ехать в другой район города. Сказал, что ее обманывают. Начал приводить примеры из собственной жизни.

- Моя сестра так отдала 350 тысяч рублей неизвестно кому. Другие люди пытались развести мою дочку, но у них ничего не получилось, - говорит таксист. - И вот мы едем, я ей все рассказываю. Стараюсь переубедить. Попросил передать мне телефон, чтобы я поговорил с ними. Она мне дала трубку. На том конце тут же спросили: «Вы кто?» Я сказал, что внук. Мошенница возмутилась, сказала, что я обманываю ее. Так и она меня обманывала. Я сказал, что отвезу пенсионерку в полицию, чтобы написать заявление. Мне в ответ: «Тогда и мы напишем заявление о похищении человека».

Роман понял, что нужно додавливать преступников. Стал закидывать девушку на том конце провода вопросами: в каком банке она работает, в каком отделе, какая у нее должность? В итоге мужчина понял, что спорить бесполезно, и положил трубку.

- Мы едем дальше, но тут со мной через приложение связывается якобы сын моей пассажирки. Звонит и начинает требовать, чтобы я вернул телефон. Представляться он отказался, сказал, что голову мне оторвет, - продолжает Роман. - Я поставил телефон на громкую связь и спросил: «Бабушка, вы сына узнаете?» Она сказала, что не узнает. А мужик продолжает кричать: «Мама, это я, твой сын».

«ОБЕЩАЛИ ПРИЕХАТЬ АРЕСТОВАТЬ»

Роман понял, что мошенники просто так не сдадутся. Сам отменил заказ, остановил машину и попросил у пассажирки номер ее сына. Настоящего сына.

- Я позвонил ему. Он попросил отвезти маму домой и сказал, что подобный случай уже был. Его маме позвонили и сказали, что ее сын попал в аварию. Женщина уже готова была переводить деньги, но тут сын зашел домой. Пользуются ее доверчивостью, - объяснил КП-Новосибирск таксист.

У Романа камень с души упал, а пенсионерка наконец окончательно осознала, что ее хотели обмануть. Кстати, мошенникам она собиралась отдать «гробовые» деньги. Какую схему использовали люди на том конце провода?

- Я так понял, что там были «сотрудники банка» и якобы «люди в погонах», внушали что-то про какую-то доверенность, убеждали снять деньги со счета и сделать перевод, иначе ее арестуют, - добавляет Роман.

Он довез пенсионерку до дома и не взял ни копейки за обратный путь. Та засыпала его благодарностями.

- Для меня главным было, чтобы она доехала до дома в целости и сохранности, а материальной благодарности мне не надо. Я не мог поступить иначе, - уточняет Роман.

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