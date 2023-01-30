Наукограду Кольцово - 20 лет!

2021 - начинается строительство федерального объекта инфраструктуры мегасайенс СКИФ - Сибирского кольцевого источника фотонов. Фото: inp.nsk.su

1979 - рабочий поселок появился на карте нашего региона. Свое название получил в честь известного российского биолога, цитолога, генетика Николая Кольцова.

2003 - присвоен статус наукограда. Кольцово стал первым сибирским наукоградом.

17 января - официальный день рождения наукограда Кольцово.

2004 - присвоен статус городского округа в составе Новосибирской области.

2021 - начинается строительство федерального объекта инфраструктуры мегасайенс СКИФ - Сибирского кольцевого источника фотонов. По последним данным, его строительство обойдется в 47 миллиардов рублей. Одна из задач СКИФа - быть сверхсовременным помощником всем наукам. Если упрощенно, это гигантский микроскоп величиной в несколько футбольных полей, в котором по кругу будут разгоняться фотоны и давать пучок 4-го поколения самой высокой яркости. Вокруг этого синхрофазотрона будет до 30 станций, в 2024 году выстроят первые пять, которые будут принимать ответвления этих пучков и использовать каждый для своих целей. Медики - бомбить раковые клетки, химики - читать структуру материалов, вирусологи - более точно изучать вирусы.

В течение 20 лет на территории наукограда развивается комплекс взаимодополняющей инфраструктуры поддержки инноваций: Инновационный центр Кольцово, Бизнес-инкубатор, Центр коллективного пользования Биотехнопарка, профильная магистратура НГУ.

Графика: Евгений ПРОКИНОВ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Владимир ДУДОЧКИН. Фото: tinao.mos.ru

Уважаемый Николай Григорьевич!

Поздравляю Вас с 20-летием присвоения рабочему поселку Кольцово статуса наукограда Российской Федерации!

Уже более двух десятилетий мы объединены братством Союза наукоградов, совместно решаем задачи по сохранению и развитию интеллектуального и научно-технического потенциала наших городов. За прошедшие годы рабочий поселок Кольцово стал яркой звездой среди других наукоградов Российской Федерации.

Самоотверженный труд и творческий потенциал всех, кто живет и трудится в вашем городе, позволили Кольцово - небольшому поселению - стать всемирно известным центром науки и инноваций, промышленности и образования, культуры и спорта.

Уважаемый Николай Григорьевич, уже 32 года Вы являетесь главой наукограда Кольцово! Это свидетельствует о высокой оценке Вашего ежедневного труда и доверии к Вам со стороны жителей.

Уверен, какие бы решения ни принимались сегодня и в будущем, в центре Вашего внимания всегда будет благополучие жителей наукограда Кольцово, с которым город Троицк связан многолетней дружбой.

Крепкие личностные отношения нередко помогают при принятии важных управленческих решений. Дружба между Троицком и Кольцово не знает расстояний. 3500 километров между нашими городами не пугают, когда едешь на встречу с друзьями!

От всего сердца желаю Вам и всем жителям наукограда Кольцово счастья, здоровья, радости и оптимизма! Пусть ваши улыбки украсят эти праздничные дни!

Владимир ДУДОЧКИН, глава администрации городского округа Троицк в городе Москве.