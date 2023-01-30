«Рука была дорогой. Но не бриллиантовой»: главная загадка самой популярной гайдаевской комедии

Гипс начинили дорогими монетами. Фото: стоп-кадр фильма «Бриллиантовая рука».

Леонид Гайдай снимал так, как не снимает больше никто. Его фильмы – «Приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука» можно посмотреть по двадцать раз. Но если случайно включишь телевизор и вновь услышишь знакомые мелодии из гайдаевских комедий – рука откажется переключать. За его героями повторяешь цитаты, а злодеи в этих фильмах – обаятельные и, кажется, безобидные.

Гайдаю было 42 года, когда он снял исключительное чудо советского кинематографа – «Бриллиантовую руку». Давайте перенесемся на ту «стамбульскую» мостовую, где, черт побери, упал герой Юрия Никулина.

Место, где снимали фильм. Фото: Виктория МИНАЕВА

МАМА НЕ ЗНАЛА, ЧТО ЕЕ СНЯЛИ В «БРИЛЛИАНТОВОЙ РУКЕ»

Заморские события фильма проходят в Турции. Снимать хотели в Болгарии. А потом и вовсе решили отправиться в Баку – ближе и дешевле. Авторы не ошиблись – узкие улочки азербайджанской столицы похожи на стамбульские.

Улочки Баку изображали Стамбул. Фото: стоп-кадр фильма «Бриллиантовая рука».

И даже местные жители вполне сошли за турков. Кому-то пришлось пройти костюмера и надеть подходящие одежды. А кто-то и так оказался в образе. Например, одна местная женщина попала в кадр, не только не готовясь к этому, но даже не зная, что работает камера.

Надыр Бабаев показывает семейную реликвию: кадры из фильма "Бриллиантовая рука", где случайно снялась его мама Амина. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Это все случайно получилось. Моя мама даже не знала, что ее снимают. И попала в кадр. Она такая женщина – голову опускает, и идет своей дорогой, - местный житель Надыр Бабаев показывает нам фотокарочки с кадрами из «Бриллиантовой руки». На них – его мама Амина и Андрей Миронов. – Потом, когда уже вышло в кинотеатре, родственники сказали: «вы в фильме снялись», а она не поверила.

ВМЕСТО БАНАНА- АРБУЗ

Баку некоторыми улочками, действительно, похож на Стамбул. С картинкой режиссер угадал. А вот с реквизитом возникли сложности… По сценарию герой Никулина должен был поскользнуться на банановой шкурке. Но в те годы с бананами в Азербайджане была напряженка. Так что пришлось Леониду Гайдаю менять фрукт на ягоду.

Туристы присаживаются на мостовую до сих пор. Фото: Виктория МИНАЕВА

По улице, где неудачно приземлился Семен Семенович Горбунков при нас проходит группа туристов. Экскурсовод громко рассказывает:

- По сценарию, здесь должна быть шкурка банана. А мы так «хорошо» жили, что ни одного банана не нашли в Баку. Пришлось брать арбуз. Мы на Востоке никогда арбузные корки на улице не бросаем. Но раз это было Стамбул – бросили для фильма.

МАГНИТНАЯ МОСТОВАЯ

Место, где так неудачно поскользнулся Семен Семенович – как магнит. Туристы снова и снова приходят сюда и садятся на мостовую – чтобы сделать фотографию.

- Круглосуточно здесь сидят! Я как глаза открываю - вижу, что уже сидят. В три часа ночи, в пять часов утра, - неистово жестикулирует Эльчин Аллахвердиев, заслуженный артист Азербайждана, который живет рядом. - И через час это будет, и через пять минут. Круглосуточно!

Журналист «Комсомолки» Вадим Алексеев не смог удержаться и тоже присел на мостовую. Фото: Виктория МИНАЕВА

Даже и мы – журналисты КП-Новосибирск – уступили внутреннему позыву и пристроились на тротуаре. Ну как побывать в таком месте, и не сделать характерный кадр.

ДАЙТЕ МНЕ «ЧЕРТ ПОБЕРИ» И ДЖЫЗ-БЫЗ

Место, где снимали проделки контрабандистов, называется улица Кичик Гала. Но аптеки «Чиканук», где гипс Горбункова щедро начиняют драгоценностями, здесь не существовало.

Вместо аптеки «Чиканук» — теперь кафе. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Здесь в то время была обычная двухкомнатная квартира, которую просто взяли в аренду, сделав из нее аптеку. Потом здесь появился офис, а теперь работаем мы, - приглашает в уютное помещение сотрудник кафе «Бриллиантовая рука» Дмитрий Алиев.

Один из сотрудников кафе с куклой Миронова. Фото: Виктория МИНАЕВА

У заведения – сразу два названия, которые видны на вывесках: «Бриллиантовая рука» и «Черт побери». Видимо, маркетологи спорили, какой вариант будет лучше, но так и не смогли договориться.

В том месте, где накладывали гипс Горбункову, можно заказать национальные блюда с непривычными для русского человека названиями - буглама, чыгыртма, джыз-быз… А есть салат «Черт побери» - разные виды мяса, овощи и майонез.

Кафе иногда ругают за интерьер, главная претензия - куклы не похожи на актеров. Оказалось, их делали студенты Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Интерьер кафе украшают манекены, изображающие гайдаевских героев. Так что некоторые туристы заходят даже ради того, чтобы сделать пару кадров на память.

ЗА РЕКВИЗИТОМ ЕЗДИЛИ В МУЗЕЙ

Контрабандист, которого играл Леонид Каневский, должен был предстать перед зрителями в стильном костюме. Но когда артист надел его, оказалось, что пиджак сидит ужасно. Актер стал примерять другие одежды, которые вписались бы в образ.

В какой-то момент, между примерками, Гайдай увидел актера с обнаженным торсом. И подумал: «хм, почему бы и нет?» Такой кучерявый «костюм» и оставили в сцене.

- А бриллианты в фильме - настоящие? – Спросили мы у Леонида Семеновича.

- Было много бижутерии, а вот монеты - настоящие. Взяли из какого-то музея. На съемках присутствовал человек, который следил, чтобы монетки не ушли на сторону. Когда мы прятали их в гипс, он следил, сколько мы туда положили.

Так что рука у Семена Семеновича была на самом деле – дорогой. Но не бриллиантовой.

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