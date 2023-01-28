«Сын напал на мать»: жителей новосибирской многоэтажки напугали кровавые следы в подъезде

Жуткое нападение и оставленные кровавые следы шокировали жителей Первомайского района. Фото: стоп-кадры видео Моя Первомайка.

Жителей Первомайского района Новосибирска напугали кровавые следы от подошв в подъезде. Их заметили вечером 26 января, после нападения на одну из жительниц дома на улице Твардовского, 22/5.

Нападавший оставил следы крови от лифта до коврика у двери. По ним можно проследить, что он сначала подошел к другой квартире, а затем изменил направление. Шокированные жильцы прислали видео с камер в подъезде в группу «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах женщину выносят из лифта на носилках врачи скорой помощи.

Соседи рассказывают, что это был семейный конфликт.

– Утром по этим ярко выраженным кровавым следам я шла на работу. Следы вели в квартиру. Они были и в лифте, и на первом этаже, и на улице, на снегу. Соседи говорят, что сын порезал мать. Встречала иногда этого парня, от него всегда несло перегаром, – анонимно рассказала КП-Новосибирск жительница подъезда.

В полиции комментируют это так:

– Женщина получила телесные повреждения. По факту доставления гражданки в медицинское учреждение в отделе полиции проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, – рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

Все подробности нападения предстоит выяснить полиции.

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