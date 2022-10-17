Мечту о полете исполнили для особенных детей

Участников соревнований наградили. Фото: предоставлено Общественной организацией многодетных семей и семей с детьми «Вектор».

Полеты в аэротрубе – это настоящая мечта: на секунду можно представить себя настоящей птицей, парящей в воздухе. И это невероятное ощущение особенно важно для особенных детей. Как в Новосибирске прошли первые соревнования по аэротрубной дисциплине для детей с ОВЗ, - в нашем материале.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ

Аэродинамическую трубу придумали еще в 70-е годы 19 века. Сто с лишним лет ее использовали для военных и научных целей. В 21 веке труба стала, сначала аттракционом, потом спортивным снарядом. 15 октября РОО «Федерация парашютного спорта Новосибирской области» провела первый чемпионат и первенство региона по аэротрубным дисциплинам парашютного спорта. В этот день также прошла презентация соревнований по адаптивному парашютному спорту (аэротрубная дисциплина).

Как рассказал Андрей Андреев, руководитель проекта «Когда ты рядом, я могу летать» Общественной организации многодетных семей и семей с детьми «Вектор» (НРООМСиСД «Вектор»), задача таких мероприятий - социализация и интеграция детей-инвалидов.

- Идея появилась год назад. А сегодня мы решили поставить такую красивую точку – презентовать соревнования для детей с ОВЗ. У нас будут летать две команды «Вектор» из Новосибирска и «На высоте» из Красноярска. У нас участвуют дети в возрасте от 6 до 15 лет. Важно отметить, что в соревнованиях примут участие дети с расстройствами ментального спектра. Это РАС, СДВГ, ЗПРР, ЗРР, гиперактивностью и ДЦП, - рассказал общественник.

Юные спортсмены состязались по двум дисциплинам. Ребятишки, помладше должны были за определенное время по порядку коснуться листочков с цифрами, в хаотичном порядке расклеенных на прозрачных стенах воздушной камеры. Судьи учитывали, сколько карточек и в каком порядке задел спортсмен, также оценивались умение детей правильно держаться в потоке воздуха. Все маленькие спортсмены справились с заданием, хотя было так просто одновременно контролировать свое тело и следить за числами.

Вторая дисциплина предусматривала показ фигур. В трубе установили ворота из лент и ребята должны были облететь змейкой это «препятствие как можно больше раз за ограниченное время. С этой задачей тоже все спортсмены справились. По итогам соревнований судейская комиссия наградила медалями высшего достоинства всех ребят. Ведь для каждого из них такие соревнования – это большая личная победа над своим недугом.

Андрею Рыбакову 15 лет, у него ДЦП. Подросток прошел отбор в проект «Вектора» и за год многому научился. Занятия ему очень нравятся.

- Мы рады, что Андрей стал заниматься в аэротрубе. Для нас это конечно не спорт, это больше вид реабилитации, но результаты очень хорошие. Левая парализованная рука стала лучше работать и для нас это большая победа, - объясняет мама подростка Ольга Рыбакова.

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА – В ПРИОРИТЕТЕ

Чтобы эта маленькая победа стала реальностью для Андрея Рыбакова и других юных участников стала реальностью, потребовалась помощь неравнодушных людей. Организаторы обратились за поддержкой к депутату Совета депутатов города Новосибирска Игорю Атякшеву, и благодаря его активному участию состоялся этот праздник спорта для особенных детей.

Игорь Атякшев

- Очень хорошо, что такой проект реализуется в Новосибирске для ребят с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях участвовали дети с разными нозологиями – с ДЦП, аутизмом. Для них очень важны занятия, которые позволяют развиваться, выплескивать свои эмоции, улучшать навыки. В своей работе я лично всегда заостряю внимание на том что нужно особенным детям. Это касается и детских садов, и школ и летней оздоровительной копании, работы с такими детьми в учреждениях спорта и культуры. Все это мы стараемся развивать. Понятно, что есть сложности с финансированием, с кадрами, но мы постепенно и целенаправленно стараемся менять ситуацию к лучшему и помогаем общественным инициативам и организациям, которые работают с такими детьми, - уточнил депутат.