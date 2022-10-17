В Новосибирске отремонтируют мосты через малые реки

Депутаты не один год обращали внимание на проблемные мосты. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

Уже не первый год депутаты добиваются решения проблемы ветхих и аварийных мостов, переброшенных через малые реки столицы Сибири. О том, какие решения предлагает Совет депутатов города Новосибирска - в нашем репортаже.

НА БАЛАНСЕ – 51 МОСТ

На заседании постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству обсудили вопрос, поднятый заместителем председателя Совета депутатов города Новосибирска Николаем Тяминым: практически все мосты через малые реки, протекающие на территории города нуждаются в ремонте.

- Во время деятельности рабочей группы, которая занимается проработкой безопасных школьных маршрутов для юных новосибирцев, к нам поступило немало обращений от горожан. Значительная их часть касалась состояния мостовых переходов, по которым дети каждый день вынуждены ходить на занятия. Вопрос безопасности мостовых переходов через малые реки и магистрали не новый и по-прежнему актуальный. Например, в Дзержинском районе есть единственный маршрут для школьников, который проходит через мостик. Сейчас из-за аварийности моста проход по нему запрещен. У меня в списке 12 таких небезопасных мостов через малые реки и магистрали. Поэтому есть предложение: провести ревизию всех мостов, которые есть в городе, и не только тех, что связаны со школьными маршрутами, поставить их на баланс, и в бюджете следующего года предусмотреть, чтобы средства на мосты были выделены, - обратился к собравшимся Николай Тямин.

Представитель мэрии отметил, что мостами город занимается с 2019 года. За три года на баланс поставлен 51 мост, по всем составлены кадастровые паспорта. 8 бесхозных мостов проходят стадию оформления. Также создана служба эксплуатации искусственных сооружений МП «Метро МиР».

Начальник службы эксплуатации искусственных сооружений МП «Метро МиР» Виктор Слепец сообщил, какая работа по обеспечению безопасности на мостовых переходах уже выполнена. По его словам, организация уже выполнила ремонт перил на предаварийном мосту через Каменку по улице Седова, полностью отремонтировала мост через Каменку в районе улицы 5-ой Рабочей, привела в порядок еще ряд опасных мостиков. Для ряда мостов подготовлена необходимая для начала ремонтных работ проектная документация.

ПЯТИЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА

Всего на балансе организации состоит 51 мостовое сооружение общей протяженностью более 3 км. Виктор Слепец уточнил, что фактически большая часть всех мостов была построена до 1984 года, поэтому 65% мостов накопили к настоящему времени немало дефектов и находятся в плачевном состоянии.

- Для приведения мостов к нормативному состоянию мы разработали программу, которая позволит в течение пяти лет с 23 года по 27 год привести все мосты к уровню требований федеральных нормативов. Для нормативного содержания всех объектов требуется 64,7 млн руб. в год.

Председатель комиссии Игорь Кудин подводя итоги обсуждения отметил, что вопрос содержания мостов прорабатывается давно, эксплуатацией и содержанием мостов занимается профессиональная организация и предложенную ей программу нужно поддержать.

- Для этого предлагаю до 1 ноября текущего года согласовать и утвердить все цифры по финансированию программы в соответствующих департаментах мэрии, сформировать необходимый объем финансирования работ на 2023 год и внести его в бюджет. В первую очередь привести в порядок те мосты, по которым проходят школьные маршруты, - подытожил обсуждение вопроса Игорь Кудин.

Проконтролировать исполнение этого решения комиссия по городскому хозяйству планирует во втором квартале 2023 года. Если все пойдет по плану, то совсем скоро мосты в Новосибирске преобразятся.