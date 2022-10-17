Жительница Новосибирска запретила ставить дочке манту в школе: ребенка обещают не пускать на уроки

Школьная карта здоровья на Дашу еще не заполнена из-за манту. Фото: личный архив.

В новосибирской школе направление на манту переросло в спор между родителями и учителями: мама пятиклассницы Даши* не разрешает сделать дочке пробу на туберкулез. Корреспонденты КП-Новосибирск дали слова обеим сторонам конфликта и попросили юриста прояснить, какие последствия могут быть у такого решения мамы.

«ОТКРЕПИЛА ДОЧКУ ОТ ПОЛИКЛИНИКИ»

- Еще в прошлом году я открепила дочку от поликлиники и сообщила об этом школьной медсестре: никакие медицинские манипуляции с ребенком они не могут проводить. Сейчас мы наблюдаемся в частной клинике, все необходимые обследования проходим там. Медицинская карта ребенка у меня на руках, - рассказала КП-Новосибирск Олеся, мама Даши.

Когда на днях пятиклассница принесла из школы направление на манту, мама девочки была в недоумении.

Даше выдали направление на манту.

- Я сразу связалась с классным руководителем: объяснила, что в школе моей дочке манту не имеют права ставить. И я в принципе против того, чтобы эту пробу брали у дочки: мой ребенок здоров, - объясняет свою позицию Олеся. – Максимум, на что я согласна – посетить фтизиатра.

«КАРТА ЗДОРОВЬЯ НЕ ЗАПОЛНЕНА»

Классный руководитель Даши объяснила позицию школы так:

- На каждого ребенка в школе заполняется карта здоровья, манту – одно из тех исследований, которое в нее вносится в обязательном порядке. Я уже объяснила маме ребенка, что без разницы, где девочка пройдет процедуру: в школе, поликлинике или частном медцентре. Главное, чтобы документы о том, что манту сделано, были предоставлены в школу, - говорит педагог.

- Но мама против самой процедуры и не хочет, чтобы ребенку делали манту…

- Тогда, видимо, придется отстранить Дашу от занятий: если ее карта здоровья не заполнена, мы не можем пускать ее на уроки для безопасности других детей.

ОТСТРАНИТЬ ОТ ЗАНЯТИЙ МОГУТ? ДА!

Юрист Константин Зиновьев считает, что отстранить ребенка от занятий могут, это не нарушение закона:

- Мама девочки действительно имеет право не разрешать делать дочке манту. Но тогда, согласно 823 пункта СанПиН, школа не может пустить ребенка на занятия, пока не будет заключение от фтизиатра, что он здоров, - рассказал КП-Новосибирск юрист.

Какие методы могут стать альтернативой манту? Об этом КП-Новосибирск рассказала врач-пульмонолог Лариса Матько.

- Для меня очень странной кажется ситуация, что мама не хочет делать ребенку манту. Это процедура абсолютно безопасна, никакого вреда здоровью не несет. Но если такова ее позиция, есть диаскинтест – этот метод даже более точный, чем манту. Антиген водится под кожу человеку, между локтем и запястьем. И по кожной реакции выявляется, здоров ли ребенок. Но его нельзя использовать, если ребенок простужен или подвержен аллергическим реакциям, - говорит Лариса Матько.

Еще один вариант - Т-спот-тест. Его отличие в том, что в организм ребенка ничего не вводят – реакцию смотрят в пробирке. Делают его в частных клиниках, обойдется он минимум в 5,5 тысяч рублей. Тратиться или нет, предстоит решить маме Даши.

* Имена героев публикации изменены по этическим соображениям.

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