Школу № 54 в Новосибирске достроят в 2023 году

Сергей Бондаренко проконтролировал ход работ. Фото: Предоставлено депутатским объединением «Единая Россия»

Школа № 54 была построена в 1938 году по адресу: улица Крылова, 18. Это одна из самых старых школ в городе. Со временем ее признали аварийной, и детям потребовалось новое здание для занятий. Благодаря Совету депутатов города Новосибирска к постройке новой школы приступили в 2021 году. Как идут работы на важном объекте - в нашем материале.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС И РОБОТОТЕХНИКА

Как рассказала директор школы № 54 Юлия Езерская, у образовательного учреждения два здания. В том, которое сейчас заново отстраивается, учились ребята с 5-го по 11-й классы. Им всем пришлось временно ходить на занятия в школу № 4. Однако занятия на новом месте вели любимые учителя, так что привыкнуть было не так сложно. Еще один важный момент: даже в такой непростой ситуации школа сохранила педагогический коллектив, а количество учеников там даже немного увеличилось.

- У нас обучаются уже 408 учеников, по проекту новая школа рассчитана на 249 мест. Думаю, в одну смену не войдем, но в новом здании все поместимся. У нас здесь предусмотрен большой спортивный зал, залы для настольного тенниса, кабинет экологии, технического моделирования, робототехники. Здесь есть зоны для открытых уроков, появятся помещения для дополнительных занятий. В старом здании таких возможностей не было, - говорит Юлия Езерская.

Пришкольный участок также будет использован максимально рационально. Здесь восстановят футбольное поле, оборудуют зону для занятий легкой атлетикой. Также появится зона для физической подготовки. Фасад здания будет с изюминкой: знаменитые барельефы, ранее украшавшие школу, сохранятся и в новой как напоминание о замечательных традициях учебного заведения, которые педагоги бережно хранят 84 года.

Родители также с нетерпением ждут, когда дети смогут вернуться на прежнее место, поближе к дому.

- В этой школе учились все: мой отец, я сама, старший сын, дочь, которая сейчас в 8-м классе. Очень надеюсь, что продолжать обучение она будет именно здесь. Мы очень переживали, когда школу сносили. Были разговоры, что школы вообще не будет. Но родители объединились с депутатом Сергеем Бондаренко и отстояли строительство, - отметила мама четверых детей Марианна Кучеева.

ВАЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ОТОПЛЕНИЕ

Школу № 54 строят в рамках народной программы «Единой России». Как рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Сергей Бондаренко, в рамках проекта «Партийный десант» он постоянно контролирует, как идет работа на знаковых социальных объектах.

- К настоящему времени строительно-монтажные работы выполнены в большом объеме. Однако отопление в здании до сих пор не подключено, хотя, как говорит подрядчик, все необходимые документы поставщику ресурса предоставлены. Для строителей очень важно подключить тепло в здание до наступления минусовых температур. Это позволит рабочим не потерять сезон и в холодное время заниматься отделочными работами внутри здания. Мы со своей стороны по итогам выездного совещания направим информационное письмо в мэрию об этой ситуации. Надеемся, что объект будет сдан своевременно. И 1 сентября дети, родители и учителя получат современную школу. Она в Центральном округе очень нужна. Здесь по-прежнему наблюдается нехватка мест в образовательных учреждениях, - прокомментировал Сергей Бондаренко.

А это значит, что уже в следующем учебном году, если все работы будут идти по плану, новая школа откроет двери для своих учеников. Для школьников и учителей это будет лучшим подарком на День знаний.