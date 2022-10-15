«Убогая страна для девушек»: переехавшая в Швецию сибирячка мечтает вернуться обратно в Россию

Сибирячка очень хочет обратно в Россию, потому что в Швеции небезопасно, а люди прячут эмоции. Фото: предоставлено героиней публикации.

После ухода из России IKEA жизнь в Швеции для некоторых становится мечтой. Но нашу героиню Анну* привлекают не шкафы и стильный интерьер кухни, а широкая русская душа, которой ей так не хватает за границей. Она рассказала КП-Новосибирск, почему ее достала эта холодная страна, и как ей хочется, чтобы на нее снова кто-нибудь... наорал.

МОЙ ПАРЕНЬ – ШВЕД

Репетитор английского из Новосибирска Анна влюбилась в шведа и переехала в его страну. Они начали встречаться 5 лет назад, и уже полтора года живут вместе в городе в северной Швеции на побережье Ботнического залива.

Анна с парнем завели двоих детей - собаку и кошку. Фото: предоставлено героиней публикации.

– Я приезжала к парню по шенгену, и мы жили вместе 5-6 месяцев в году. Все это время я работала онлайн преподавательницей английского языка, поэтому решила, что остальное время – вдали от молодого человека – я буду путешествовать. Я успела посетить Грузию, Сербию, Северную Македонию, Черногорию, Чехию, пожила в Азии: в Таиланде, Вьетнаме, Малайзии и Индонезии. А после у нас наконец-то появилась возможность подать заявку на сожительство (в Швеции это называется «самбо»). У приглашающей стороны должен быть стабильный заработок, долгосрочный контракт на аренду и доказательства того, что наши отношения не поддельные – скриншоты переписки, совместные фотографии, билеты и так далее. И, подав заявку, я ждала ее одобрения целый год. В Швеции, мягко говоря, проблемы с бюрократией. Здесь нет сайта наподобие «Госуслуг», где можно сделать все быстро и онлайн, нет, здесь нужно идти в офис, стоять в очереди, ждать бумажные письма и так далее, – рассказала КП-Новосибирск Анна.

Сначала, переехав в Швецию, девушка была безумно рада. Проблем с языком у нее не было, так как почти все шведы говорят по-английски. Но она все же начала изучать шведский, чтобы поступить там в университет. Российское образование переводчика в этой стране не оценили.

В Швеции есть собственная Масленица, но без блинов. Фото: предоставлено героиней публикации.

Сейчас Анна почти перестала преподавать английский, потому что ее карты заблокировали, и зарплату в рублях она больше получать не может. Сибирячка подрабатывает художницей и получает стипендию, учась на разных бесплатных курсах по подготовке к университету.

– Все думают, что в Швеции много зарабатывают, а продукты и услуги дешевые. Если бы у меня была рублевая зарплата, то все было бы дешево. А так тут сложно прожить именно на шведскую зарплату из-за их высоких налогов – это минимум где-то 32%, даже если человек получает очень мало, – заметила девушка.

ЛЮДИ БЕЗ ЭМОЦИЙ

Анна не хотела сидеть на шее у парня, поэтому еще устроилась на работу сиделкой для пожилых людей, но поймала несколько нервных срывов из-за культурного барьера. К русской относились предвзято в том числе сами клиенты.

– Да, расизм здесь есть. О нем не говорят, его отрицают с улыбкой на лице, но при этом отделяют иммигрантов и «своих», – признается Анна.

Однажды девушка плакала в офисе компании, чувствуя к себе это отношение. Все проходящие мимо, будто не слыша друг друга, повторяли одну и ту же фразу: «Не принимай близко к сердцу». Психологи на горячей линии отвечали, как роботы: «Иди прогуляйся, станет лучше», – и прощались.

– Я не видела супер злых шведов, не видела смеющихся как чайка людей, не видела ни одного плачущего человека. Их лицо вообще не сильно меняется, голос тоже, они не используют руки в разговоре, в принципе не используют тело для общения. Они как NPC (неигровые персонажи), – делится Анна в своем блоге.

«ДЕВУШКАМ ТУТ СТРАШНО»

Сибирячка рассказала корреспонденту КП-Новосибирск о множестве случаев стрельбы, взрывов, поджогов, изнасилований женщин там, где она живет. Одно из самых громких дел – о том, как двое беженцев похитили девушку. Они заперли ее в подвале, надругались, позвали других мужчин к ней, а потом просто ее убили. Одного из похитителей приговорили к тюремному заключению, но освободили досрочно, выплатив 840 тысяч крон, потому что он сказал, что он несовершеннолетний.

Как объяснила Анна, беженцы часто врут насчет своего возраста, въезжая в страну без документов. Врут, чтобы получить компенсацию от государства или чтобы в дальнейшем избежать наказания. А если провести медицинские тесты, это сочтут за расизм, уверяет сибирячка.

Девушка утверждает, что в 90 % случаев люди не верят, когда она рассказывает про настоящую Швецию. Фото: предоставлены героиней публикации.

– Убогая страна для девушек – любые средства самообороны здесь запрещены, даже туфли на шпильках могут приравнять к оружию, а девушек, если почитать прессу, тут постоянно убивают/насилуют/похищают. Но при этом нападавших строго не судят, так как это обычно беженцы из Ближнего Востока. При этом, если этих выгораживают, то к другим иммигрантам относятся гораздо хуже, – считает Анна.

Всего один раз вечером она вышла на прогулку с собакой без парня. За ней вплотную пошел мужчина в шапке и солнцезащитных очках, когда на улице было тепло и темно. Когда Анна развернулась, мужчина стремительно убежал. Говорит, по улице одной ходить страшно.

«МАНИКЮР НОРМАЛЬНЫЙ НЕ ДЕЛАЮТ»

– Мне хочется простого человеческого скандала! – призналась КП-Новосибирск сибирячка. – Шведы никогда ничего плохого в ответ не скажут, с ними невозможно выяснить отношения. Ты будешь кричать, а они нет. В России бы уже меня за такое послали и сказали охраннику выбросить меня на улицу, а тут нет, ноль эмоций.

Кстати, как отмечает Анна, охранников в Швеции практически нигде нет, как и камер видеонаблюдения. Хотя, возможно, они просто очень скрытые.

– В ресторане мне принесли отвратительное блюдо. Я говорю, что его невозможно есть, а они – ну, мы учтем это. Никаких «прошу прощения, можем ли мы предложить десерт в качестве извинения», – удивляется привыкшая к российскому сервису Анна. – А еще тут маникюр нормальный не делают. Если сравнить каждую вторую мастерицу из России с мастерами из моего города и соседних, будет виден масштаб трагедии, – показывает фотографии с ужасным маникюром девушка.

Тот самый шведский маникюр. Фото: скриншоты групп местных салонов kristallgrottan / remzijenagelterapeut .

Чтобы снять недорогую квартиру в Стокгольме, придется простоять в очереди больше 10 лет, так как спрос превышает предложение. В других городах есть шанс получить аренду лет за 6. Студенческие апартаменты или комнату можно снять через 1-2 года. Поэтому богатые покупают жилье, остальные живут с родителями, а в очередь на аренду встают, как только им исполняется 18 лет.

– Частная медицина здесь жутко дорогая, в разы дороже российской, но при этом по качеству не отличается. Чтобы встретиться с узким специалистом в бесплатной поликлинике, мне пришлось простоять в очереди целый год, – рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

Анна с парнем планируют попробовать жить в Америке, Новой Зеландии, Японии, Канаде и Чехии. Еще она очень хочет отвезти парня в Россию – девушка уверена, что ему там понравится. Но в нынешних условиях есть шанс потерять вид на жительство и не вернуться обратно.

Сибирячка хотела найти квартиру в доме, похожем на родные края. Фото: предоставлено героиней публикации.

– В России мне нравилось гораздо больше. Мне было комфортнее ходить по улицам поздним вечером, я могла без проблем арендовать квартиру без всяких очередей, могла записаться к врачу в частную клинику, отдав за прием 2–3 тысячи рублей, а не 15+. Стоит ли упоминать великолепную сферу услуг в России? Огромное количество ресторанов, возможность сделать красивый маникюр, посетить разнообразные музеи, сходить на различные спектакли, купить вещи ручной работы – здесь такого нет. Люди в России живые, мы не улыбаемся 24/7, но и умеем злиться, кричать, плакать или спорить прямо на улице при людях, жестикулировать во время разговора. Мне всего этого не хватает, – призналась КП-Новосибирск девушка.

Анна ведет свой блог про нелюбовь к холодной стране. А у русских девушек, переехавших в Швецию, оказывается есть даже свой чат. Там они обсуждают бюрократию, сферу услуг и подозрительных беженцев, а еще часто вспоминают, какая же все-таки вкусная еда и отличный сервис были в российских ресторанах.

*имя героини изменено в целях анонимности.

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