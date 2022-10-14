«Вы понатыкали и сломали»: мастер содрал с 80-летней бабушки 32 тысячи рублей за настройку интернета на смартфоне

В Новосибирске завелся аферист, который разводит пенсионерок на деньги. Фото: предоставлены героиней публикации.

В Заельцовском районе Новосибирска аферист взял с 80-летней пенсионерки 32 тысячи за настройку интернета на новом телефоне. Как объяснила КП-Новосибирск дочь пострадавшей, она договорилась с мамой встретиться вечером после работы и сходить в салон связи, чтобы там настроить телефон. Родственники не смогли разобраться со смартфоном другой марки, поэтому решили обратиться к специалистам.

Однако у пожилой женщины с больными ногами были свои планы. Когда дочь ушла на работу, она нашла в почтовом ящике объявление какого-то частного ремонтника Романа. Зачем идти куда-то к мастеру, если мастер может прийти к тебе? Бабушка сразу позвонила ему, не посоветовавшись с дочерью.

Роман пришел, настроил интернет, установил бабуле на телефон несколько приложений, в том числе онлайн-банк. Был очень вежлив. За оплату своих действий мужчина попросил 32 400 рублей. Бабуля немного опешила, но мастер оправдался тем, что якобы выполнил «прошивку телефона».

– Вы понатыкали и сломали. Пришлось менять всю прошивку, – передала бабушка родственникам слова мастера.

Когда 80-летняя женщина сказала, что не умеет отправлять деньги через интернет, он предложил отвести ее до банкомата. Пенсионерка отказалась, и тогда мастер показал ей, как правильно перевести ему деньги через приложение.

– Мама отдала ему карту, и он по ней сам регистрировал онлайн-банк. Как я думаю, он просто увидел сумму, которую накопила пожилая женщина – и прикинул, сколько может с нее взять. Если бы там была тысяча рублей, я сомневаюсь, что он попросил бы столько, – рассказала КП-Новосибирск дочь пенсионерки.

После работы она отзвонилась маме, что вышла и готова пойти в салон связи. На это бабуля заявила, что все уже сделано – мастер пришел днем, починил телефон и взял 32 тысячи. Естественно, дочь была шокирована суммой. При этом частный мастер назвался Романом, а карта, на которую доверчивая бабушка перевела деньги, на имя Евгения. Это тоже смутило родственницу.

– В квитанции, которую он оставил маме, нет ни наименования фирмы, ничего, только написано «прошивка телефона – 32 400», – рассказывает дочь пострадавшей. – Вернувшись с работы, я позвонила ему, и вот что он ответил: «Это дешево, моей маме в Питере за 50 тысяч сделали прошивку». Несмотря на то, что телефону нет и трех недель, я посмотрела в интернете, сколько стоит прошивка на эту марку. Не более трех тысяч! – объяснила КП-Новосибирск родственница жертвы мошенника.

На слова о том, что женщина собирается идти в полицию, мастер ответил таким же спокойным голосом: «Идите». Она написала заявление по факту мошенничества.

– В полицию поступило заявление о якобы мошеннических действиях в отношении пожилой женщины. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка и розыск лица, возможно причастного к совершению противоправных деяний. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области.

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