Мэр Анатолий Локоть предложил создать в Новосибирске особую экономическую зону

Стратегический форум «Азиатская Россия - пространство прорывного развития» прошел в Новосибирске 13 и 14 октября. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В течение двух дней, 13 и 14 октября, ученые СО РАН, экономисты, этнографы, политики обсуждают в Академгородке подходы к решению проблем социально-экономического развития азиатской части нашей страны. Такой вектор сейчас особенно актуален и соответствует мировому тренду - повороту экономики в сторону Азии. В работе форума приняли участие известные политики: губернатор Красноярского края Александр Усс, сенатор от Новосибирской области Александр Карелин, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Анатолий Локоть: «наше внимание сегодня переключено с западного направления на Восток, на Азию». Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- В современных условиях выстроенные нами логистические цепочки ломаются, нужно создавать новые, чтобы не терять темпы технологического развития страны. Для России сегодня стоит задача не просто импортозамещения, а достижения технологического суверенитета, - выступил на пленарном заседании Анатолий Локоть. - Наше внимание сегодня переключено с западного направления на Восток, на Азию. И главным политическим партнером России является Китай, а также страны Средней Азии - бывшие республики Советского Союза. Поэтому важно наше участие в ШОС. КНР продолжает продвигать инициативу «Цифрового Шелкового пути», это предоставляет особенные возможности для Новосибирска, являющегося для России воротами в Азию.

В дни форума в Академгородке обсуждали подходы к решению проблем социально-экономического развития Азиатской части России. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Анатолий Локоть обозначил несколько путей развития Новосибирска в сложившихся условиях. Один из них - создание электронного кластера в мегаполисе - дата-центра. С такой инициативой выступали ученые СО РАН. Другой - создание особой экономической зоны.

Развитие азиатской части России, крупных городов, в том числе и Новосибирска, положительно скажется на социальной инфраструктуре регионов: появятся новые рабочие места, новые возможности, комфортные условия для жизни. Именно поэтому в работе форума приняла участие начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Активное участие в работе форума приняла начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

Все предложения участников форума будут сформированы в единый сборник и приняты в работу.

«Департамент по социальной политике. Новосибирск»