Где новосибирцев учат правильно пиарить добро

Занятия ведут квалифицированные специалисты, практики современного медиарынка в сфере маркетинга, SMM-продвижения и журналистики. Фото: Министерство региональной политики НСО

Образовательная программа «Медиаменеджмент» предназначена для некоммерческих организаций и общественных объединений и молодежи города Новосибирска. Она учит эффективным коммуникациям со СМИ, журналистами и рассказывает, как создать собственное медиа в социальных сетях.

ОСОБЕННОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОТЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Позиционирование и открытость - одни из наиболее важных аспектов для НКО, но далеко не всегда у организаций есть возможность вкладываться в развитие соцсетей, а работа с журналистами может не принести нужный результат.

Налаженная коммуникация с одним автором лучше, чем рассылка пресс-релизов разным корреспондентам. С погруженным в контекст автором НКО смогут широко и с разных сторон показать социальную проблему, с которой они борются. Более того, благодаря постоянному сотрудничеству проблема не будет пропадать из повестки, так как журналист будет постоянно в курсе того, что делает фонд, какие решения принимаются и насколько они эффективны. Глубокое погружение корреспондента в контекст сделает материал более глубоким и понятным для широкой аудитории. Помимо работы с журналистами НКО могут создать свое маленькое медиа в соцсетях. И для этого необязательно привлекать огромные бюджеты и целый штат сотрудников.

Образовательная программа как раз и направлена на повышение уровня компетенции в сфере продвижения (PR) и журналистики представителей третьего сектора.

Лекции и практические занятия для участников бесплатные. Фото: Министерство региональной политики НСО

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Программа предназначена не для формального, а для реального решения поставленных задач. Ее преимущество - продуманный подготовленный преподавательский состав: квалифицированные специалисты, практики современного медиарынка в сфере маркетинга, SMM-продвижения, журналистики. Большинство из них - спикеры федерального значения. Обучение бесплатное. Программа «Территория экспертов» построена на практических занятиях непосредственно с участниками курса.

После успешного завершения курса выдается диплом о профессиональной переподготовке.

В рамках программы будут изучены следующие темы:

• медиаменеджмент

• основы маркетинга, маркетинговая стратегия

• мобильная видеожурналистика

• пресс-релиз: особенности создания

• работа НКО со СМИ

• создание и ведение одностраничных сайтов

• разработка стратегий социальных проектов в цифровом пространстве

• структура текста, форма текста, заголовок и его роль в тексте

• создание и ведение страниц в соцсетях

• современная профессия «видеоблогер»

• ораторское искусство

• основы журналистики

• практические основы видеопроизводства

Цель программы: повысить уровень компетенции участников в сфере продвижения и журналистики. Фото: Министерство региональной политики НСО

Информация о программе курсов, спикерах, расписании и месте проведения занятий находится в группе проекта ВКонтакте.

В группе размещены записи проведенных лекций.

Образовательная программа рассчитана на 3 месяца. Лекции проходят каждую неделю по вторникам и четвергам, практические занятия - по субботам (информация дополнительно выкладывается в группе).

Регистрация участников: с 18.00

Начало лекции: 18.30

Место проведения: Ресурсный центр Железнодорожного района по адресу: Вокзальная магистраль, 2 (возможны дополнительные локации по согласованию со слушателями курсов: Ресурсный центр Центрального района (улица Крылова, 61а), Учебно-консультационный центр «Алгоритм-С» (ул. Октябрьская, 34)

Образовательная программа проходит в рамках проекта «Территория экспертов. НКО и новые технологии» при поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.