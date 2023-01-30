«Мы не успели опомниться!»: как бесплатный тест массажных накидок оборачивается кредитом в 200 тысяч

Новосибирцев пригласили на презентацию массажного оборудования. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

В Новосибирске вновь объявились навязчивые продавцы массажных накидок. Доверчивые люди приобретают массажное оборудование в кредит и утверждают, что их вводят в транс. Одним из посетителей такого мероприятия стал корреспондент КП-Новосибирск Дмитрий Белькевич. Он описал, как его и других покупателей обрабатывали продавцы. А началось все со звонка.

«ПРИДЕТЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ – ПОЛУЧИТЕ В ПОДАРОК НАУШНИКИ»

- Мы приглашаем вас на презентацию массажного оборудования. От вас лишь потребуется пройти сеанс массажа на новейшем массажном оборудовании. И за ваш отзыв вы получите от нас хороший подарок – это наушники - беспроводные, которые имеют очень высокое качество звука, - рассказал мне незнакомый мужчина по телефону.

Уточнив, интересно ли это для меня, пообещал дополнительно сообщить в SMS время и место презентации. И действительно, за день до мероприятия с номера, подписанного, как «TransSkILog», пришло подтверждение встречи. Мол, ждём вас в кафе на улице Вокзальная магистраль. Рекомендовали взять паспорт.

Отказаться не мог потому, что этот звонок напомнил мне историю двух новосибирских пенсионерок. Они мне рассказывали, что также прошли презентацию неких массажных накидок, после чего им предложили это оборудование купить. Насчитали около двухсот тысяч рублей. У женщин таких денжищ с собой не было, оформили кредиты. А уже дома схватились за голову: мол, зачем купили? Одурманили!

- Лекция была часа на полтора. Потом мы по очереди садились на кресла с массажными накидками, чтобы на себе испытать. Потом была какая-то лотерея, а далее – сами не заметили, как все это добро купили, - рассказывала мне пенсионерка Нина Матвеева. И уверяла, что была в трансе.

Потом она и ее коллега по несчастью пытались вернуть товар, но то телефон московской «горячей» линии то не отвечал, то их кормили завтраками «перезвоним». Так прошли две недели. А у покупателя всего-то и есть 14 дней, чтобы вернуть товар и потребовать наличные.

МАССАЖ НЕФРИТОМ

И вот я решил на своем опыте посмотреть на этот «транс». Что же там с людьми делают такого, что те набирают на себя кредиты? Приехал на встречу в субботу, 21 января, когда небольшой банкетный зал уже был полон. Молодой кудрявый парень в очках, в костюме и с микрофоном рассказывал о преимуществах их товара. А именно – накидок на стулья с нефритовыми камнями. Точь-в-точь те же, что я видел в гостях у обескураженных дорогостоящими покупками бабушек три года назад.

- Для того, чтобы массажное оборудование помогало, надо им пользоваться! Обещаю, что каждый из вас сегодня пройдет этот, действительно, целебный, лечебный массаж. Поскольку он имеет далеко не временный эффект. Так, как массаж будет осуществляться роликами, оснащенными нефритовыми камнями, - восторженно рассказывал молодой человек. Он представился всем Петром.

В зале собралось около 15 человек.

Он же обещал, что сегодня здесь состоится розыгрыш призов. Один посетитель даже якобы выиграл посудомоечную машину. Только вот потом с нею он из здания не выходил. Странно.

В зале всего собралось около 15 человек. На меня, как и на остальных, наклеили бейдж, и попросили выключить телефоны. То и дело вокруг, меняя друг друга, ходили продавцы, запрещая перешептываться и использовать телефоны. Следили, как надзиратели.

Затем стали приглашать на массаж. По четыре человека.

«СНИМАЕШЬ? ОТОРВУ ТЕБЕ ГОЛОВУ!»

Мне тоже удалось посидеть в чудо-накидке. Эффект и вправду ощущался долго. Но совершенно другой! Боль в пояснице – уж сильно жестко массировали эти ролики. Но до конца прочувствовать все прелести массажа на сидушках мне не дали: как только я включил телефон, меня выгнали. Вернее попытались. Я рассекретился. Сказал, что не просто посетитель, но и журналист. И столкнулся с небывалой агрессией. Интеллигентность и улыбки пропали с лиц продавцов.

- Это арендованное помещение, ты на свадьбу к кому-то так завалишься? Это ты на работе – на работе, а сейчас ты никто – обычный гражданин! Выключил телефон! – орал один из продавцов.

- Вы понимаете, что если приедет наш юрист, то вас очень сильно накажут? Вы думаете, вы один такой? Нас кто только не проверяет! - Подскочили ко мне какие-то крепкие ребята.

А один из них, представился Андреем (он рекламировал чудо-озонатор, который за пять минут якобы убьет все бактерии в помещении площадью сто квадратов) обещал оторвать мне голову, как цыпленку. Я вызвал полицию.

Час с небольшим ожидания – и сотрудники ППС прибыли на место. Затем подтянулся участковый. Он опросил продавцов, принял от меня заявление о подозрении на мошенничество, незаконную торговлю и угрозу убийством.

Примчался и юрист компании. Он заявил, что все легально, никто никого ничего покупать не заставляет. А если товар не понравится – его можно вернуть. О решении полиции по моему заявлению пока ничего не известно.

РАЗОЧАРОВАННЫЕ ПОКУПАТЕЛЬНИЦЫ

Тем временем, в редакцию КП-Новосибирск обратилась женщина по имени Анна. Она рассказала, что была на той презентации вместе с мужем, и купила массажные накидки, озонатор и одеяла на общую сумму около двухсот тысяч рублей. А теперь не знает, что с ними делать.

- Когда пришли, я сразу сказала мужу, что мне как-то сомнительно. Но он уговорил меня остаться, - вспоминает Анна.

Она заявляет, что думать мешали громкая музыка, постоянная болтовня. А когда все закончилось – ей не дали опомниться. И предложили купить товар.

После презентации сибиряки будто очнулись и захотели вернуть покупки. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

- Мы не успели опомниться! У меня на карточке было 40 тысяч рублей, и у мужа 55 тысяч рублей на кредитке. Но не хватало на их товары. И нам предложили оформить рассрочку. И девушка постоянно подавала документы, не давая толком прочесть. И все подкладывала, подкладывала – то это чуть не забыла, то – это, - рассказала КП-Новосибирск Анна.

Так и купила чета новосибирцев китайские чудо-товары. И уже дома взрослые сыновья открыли глаза родителям. Анна написала претензию в организацию, которая значится продавцом. А также связалась с юристом. Пытается теперь вернуть эти чудные массажные ролики назад. А пока ей придется платить по кредиту около 14-ти с половиной тысяч рублей в месяц.

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