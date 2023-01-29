Даже троллейбус не смог преодолеть снежную кашу на дороге. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В воскресенье непогода не пощадила столицу Сибири: город вновь засыпало снегом. Публикуем фото и видео снежной бури в Новосибирске 29 января 2023.

По данным сервиса «2ГИС», город сковали семибалльные пробки. Произошло несколько аварий, а где-то проезд заблокировали буксующие в снежной каше машины. Непогода вывела из строя даже троллейбус – он застрял на МЖК и перегородил проезд в обе стороны. Пассажиры общими усилиями вытолкали его из колеи.

Воздух побелел из-за снежной бури. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Особенно непросто приходится пешеходам. Передвигаться по городу, когда в лицо летит снег, а ноги застревают в сугробах – испытание не из легких.

Город попал в снежный плен. Фото: Анна ПАШАГИНА

− На улице сильный ветер, а сугробы по колено. Техника не справляется с ситуацией, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск читатель по имени Иван.

Берите пример с этого котика и наблюдайте за непогодой из окна дома. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

По данным Западно-Сибирского УГМС, скорость ветра достигает 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. Синоптики предупреждают о гололедице и снежных заносах.

Когда закончится метель - неизвестно. Фото: Анна ПАШАГИНА

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