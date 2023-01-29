Даже троллейбус не смог преодолеть снежную кашу на дороге.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В воскресенье непогода не пощадила столицу Сибири: город вновь засыпало снегом. Публикуем фото и видео снежной бури в Новосибирске 29 января 2023.
По данным сервиса «2ГИС», город сковали семибалльные пробки. Произошло несколько аварий, а где-то проезд заблокировали буксующие в снежной каше машины. Непогода вывела из строя даже троллейбус – он застрял на МЖК и перегородил проезд в обе стороны. Пассажиры общими усилиями вытолкали его из колеи.
Воздух побелел из-за снежной бури.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Особенно непросто приходится пешеходам. Передвигаться по городу, когда в лицо летит снег, а ноги застревают в сугробах – испытание не из легких.
Город попал в снежный плен.
Фото: Анна ПАШАГИНА
− На улице сильный ветер, а сугробы по колено. Техника не справляется с ситуацией, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск читатель по имени Иван.
Берите пример с этого котика и наблюдайте за непогодой из окна дома.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
По данным Западно-Сибирского УГМС, скорость ветра достигает 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду. Синоптики предупреждают о гололедице и снежных заносах.
Когда закончится метель - неизвестно.
Фото: Анна ПАШАГИНА
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