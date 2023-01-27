«Кости как у ребенка»: новосибирские врачи поставили на ноги дюймовочку с редкой болезнью

Врожденная болезнь помешала вырасти выше 143 сантиметров. Фото: Никита МАНЬКО

Новосибирские врачи спасли миниатюрную девушку: избавили ее от костылей и увеличили рост. Лола перестала расти еще в школе. Остановилась на отметке 143 сантиметра из-за редкой дисплазии. Раньше дюймовочка занималась спортом, работала в пекарне, небольшой рост ей не мешал вовсе. Но не так давно начали отказывать спина и ноги. Врачи НИИТО провели уникальную операцию и поставили Лоле протез размером как для ребенка, отчего она подрастет на 6 сантиметров, а также избавилась от болей, которые не давали ей ходить.

Хирурги НИИТО поставили импланты в бедренную кость, исправив девушке походку Фото: Никита МАНЬКО

НИКОГДА НИЧЕГО НЕ БОЛЕЛО

Лола Ганиева родилась с редким врожденным заболеванием - дисплазией суставов. Девочка росла очень медленно, всегда была самой маленькой в классе, но неудобств от этого не испытывала. Вместе с другими ходила на физкультуру, бегала стометровку и сдавала нормативы. После школы Лола с семьей переехала из Таджикистана в Новосибирск, стала работать в одной из пекарен. Однако 5 лет назад, когда девушке было всего 20 лет, у нее начали болеть ноги - тяжело было выдерживать нагрузки.

- Раньше я даже не думала, что мне понадобится операция. Никогда у меня ничего не болело, все было хорошо. Когда боли только начались, родители предлагали пойти к врачам, но я ходила нормально, и мне не нужна была помощь. В пекарне работала с 7 часов утра до 9 часов вечера, но все было нормально, я не боялась тяжелой работы. 5 лет назад немного стала болеть спина, а год назад боли стали невыносимыми. Я даже бросила работу, сидела дома, но боли не проходили, - рассказала КП-Новосибирск 25-летняя Лола Ганиева.

Операцию осложняли косточки пациентки - как у ребенка. Фото: Никита МАНЬКО

Девушка проконсультировалась с врачами НИИТО, они направили ее на операцию. Через четыре месяца Лола получила квоту минздрава Новосибирской области. Тогда состояние девушки было удручающим.

Детские кости дюймовочки не выдерживали постоянных нагрузок, у Лолы началась деформация позвоночника. Она тогда уже редко вставала, ходила на костылях и не могла подниматься по лестнице выше второго этажа. Появилась утиная походка. Врачи рассказали, как редкая врожденная дисплазия повлияла на состояние Лолы.

- Пациентка поступила с тяжелейшей формой дисплазии 4-й степени, с врожденными высокими вывихами бедренных костей, которые были пропущены детскими ортопедами. Суставы были полностью разобщены, трудно было двигаться, и это усугублялось в течение всей жизни, - объяснил хирург-ортопед НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Олег Голенков.

Протез крайне малых размеров нашли в Москве Фото: Никита МАНЬКО

Врачи решили поставить девушке протез сустава тазобедренной кости, но нужного размера не нашлось, пришлось заказывать протез очень редких в мире размеров из Москвы.

- Операция длилась более двух часов. Мы опустили бедренный сустав вниз, туда, где он должен был быть при рождении. При этом нам пришлось удалить фрагменты бедренной кости и собрать их на протезе, - описал процесс Олег Голенков.

Девушка могла оказаться в инвалидном кресле, а теперь будет ходить. Фото: Никита МАНЬКО

НУЖЕН НОВЫЙ ГАРДЕРОБ

Осложняло проблему и то, что рост дюймовочки составлял всего 142 сантиметра, а ее косточки были как у ребенка. Если бы врачи не сделали операцию, у пациентки осталась бы утиная походка, прогрессировали бы позвоночные боли и искривление поясничного отдела. Постепенно она могла бы сесть в инвалидную коляску. Сейчас же врачи уверяют, что через год-полтора у Лолы будет походка обычного человека и рост выше на 6 сантиметров. Но сначала, через три месяца, девушке должны прооперировать вторую ногу.

- Вернуться в пекарню я уже не смогу: тяжелая работа противопоказана. Буду искать легкую работу, менять гардероб - я ведь вырасту, - добавила Лола. - Большое спасибо всем врачам и хирургам НИИТО, что подарили счастье.

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