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26 января 2023 18:38

От приезжего из Средней Азии корь зашла в Сибирь. Это заставляет тревожиться не только врачей

Инфекционист Татьяна Комиссарова назвала главные симптомы кори
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Врачи советуют привиться, чтобы не было вспышки на уровне страны.

Врачи советуют привиться, чтобы не было вспышки на уровне страны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдельные случаи кори врачи фиксируют в разных регионах. Но вот в Новосибирске количество больных заставляет переживать. Началось все с приезжего-мигранта. А заболевших уже около 70 человек. Половина из них - дети. Добралась зараза и до соседей по Сибири - Барнаула, Омска… И это тревожная картина не только для медиков. Подключился Роспотребнадзор.

Чтобы остановить вирус, эпидемиологи ищут тех, кто проживает рядом с заболевшим, учится, работает. Людям предлагают пройти тест, и если нет антител, сделать прививку, чтобы быть неуязвимым в очаге болезни, если он возникнет.

Но как бы не так… Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова говорит, что большинство отказываются от укола:

- Даже когда медработники объясняют, что есть риск заболевания, порядка 85% подлежащего вакцинированию населения отказываются. Если очаг регистрируется в образовательной организации, все непривитые отстраняются от учебы в очном формате. Ограничительные меры накладываются на всех непривитых лиц, которые учатся либо работают в этой школе.

Раньше, считают медики, такой моды на антиваксерство не было. Но во время ковида по соцсетям пронеслось так много фейков о прививках, что самых доверчивых граждан до сих пор не отпустило. А болеют чаще всего люди в возрасте 35 - 40 лет и дети. Хотя бы о них призывает позаботиться главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова:

- Все-таки население ослабило внимание к вакцинации, и все эти противовакцинальные настроения, которые у нас широко распространены, к сожалению, наверное, ничего хорошего не приносят. Подумайте, надо ли, чтобы ваши дети заболели?

Кстати, ошибочно думать, что антиваксерство - это исключительно современная мода. Нет. Даже от оспы в свое время люди не хотели защищаться. И антимасочники тоже были!

Впрочем, от кори обязательным масочным режимом мы защищаться не будем. Вот против этой заразы маски бессильны. А проходит болезнь тяжело. Симптомы называет главный внештатный специалист новосибирского областного минздрава по инфекционным болезням у детей Татьяна Комиссарова:

- Как правило, корь - это заболевание, которое имеет циклический характер. Сначала возникают симптомы острого респираторного заболевания, затем появляется типичная коревая сыпь. Сначала сыпь появляется на голове, затем распространяется на туловище, конечности. Потом в той же последовательности она потихонечку исчезает, оставляя на коже человека следы в виде пигментных пятен.

А еще возможны осложнения в виде ларингита, бронхита, отита, синусита и много чего еще.

Есть и хорошие новости: в Роспотребнадзоре считают, что на всероссийский уровень проблема не выйдет. Эпидемии не будет. Но вот в именно в городах, где есть вспышки, в очагах, где работают медики, есть смысл не спорить с ними и, если требуется, привиться.

СПРАВКА «КП»

По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы вспышки болезни происходят в Конго, Нигерии, Афганистане, Пакистане, Индии, в странах ближнего зарубежья - Украине, Таджикистане, Казахстане. Теперь от приезжего из Средней Азии корь зашла и в Сибирь.

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