От приезжего из Средней Азии корь зашла в Сибирь. Это заставляет тревожиться не только врачей

Врачи советуют привиться, чтобы не было вспышки на уровне страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отдельные случаи кори врачи фиксируют в разных регионах. Но вот в Новосибирске количество больных заставляет переживать. Началось все с приезжего-мигранта. А заболевших уже около 70 человек. Половина из них - дети. Добралась зараза и до соседей по Сибири - Барнаула, Омска… И это тревожная картина не только для медиков. Подключился Роспотребнадзор.

Чтобы остановить вирус, эпидемиологи ищут тех, кто проживает рядом с заболевшим, учится, работает. Людям предлагают пройти тест, и если нет антител, сделать прививку, чтобы быть неуязвимым в очаге болезни, если он возникнет.

Но как бы не так… Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова говорит, что большинство отказываются от укола:

- Даже когда медработники объясняют, что есть риск заболевания, порядка 85% подлежащего вакцинированию населения отказываются. Если очаг регистрируется в образовательной организации, все непривитые отстраняются от учебы в очном формате. Ограничительные меры накладываются на всех непривитых лиц, которые учатся либо работают в этой школе.

Раньше, считают медики, такой моды на антиваксерство не было. Но во время ковида по соцсетям пронеслось так много фейков о прививках, что самых доверчивых граждан до сих пор не отпустило. А болеют чаще всего люди в возрасте 35 - 40 лет и дети. Хотя бы о них призывает позаботиться главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова:

- Все-таки население ослабило внимание к вакцинации, и все эти противовакцинальные настроения, которые у нас широко распространены, к сожалению, наверное, ничего хорошего не приносят. Подумайте, надо ли, чтобы ваши дети заболели?

Кстати, ошибочно думать, что антиваксерство - это исключительно современная мода. Нет. Даже от оспы в свое время люди не хотели защищаться. И антимасочники тоже были!

Впрочем, от кори обязательным масочным режимом мы защищаться не будем. Вот против этой заразы маски бессильны. А проходит болезнь тяжело. Симптомы называет главный внештатный специалист новосибирского областного минздрава по инфекционным болезням у детей Татьяна Комиссарова:

- Как правило, корь - это заболевание, которое имеет циклический характер. Сначала возникают симптомы острого респираторного заболевания, затем появляется типичная коревая сыпь. Сначала сыпь появляется на голове, затем распространяется на туловище, конечности. Потом в той же последовательности она потихонечку исчезает, оставляя на коже человека следы в виде пигментных пятен.

А еще возможны осложнения в виде ларингита, бронхита, отита, синусита и много чего еще.

Есть и хорошие новости: в Роспотребнадзоре считают, что на всероссийский уровень проблема не выйдет. Эпидемии не будет. Но вот в именно в городах, где есть вспышки, в очагах, где работают медики, есть смысл не спорить с ними и, если требуется, привиться.

СПРАВКА «КП»

По данным Всемирной организации здравоохранения, в последние годы вспышки болезни происходят в Конго, Нигерии, Афганистане, Пакистане, Индии, в странах ближнего зарубежья - Украине, Таджикистане, Казахстане. Теперь от приезжего из Средней Азии корь зашла и в Сибирь.

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