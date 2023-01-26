А влезу ли? Жительница Новосибирска сбросила 34 кило, чтобы надеть старые школьные джинсы

Элла сбросила 34 килограмма. Фото: предоставлено Эллой Токовищевой

В шкафу почти каждой дамы есть старые вещи, которые уже чуть-чуть жмут. А может, и не чуть-чуть. Для нашей героини, 32-летней Эллы Токовищевой, такие джинсы из прошлого стали мотивацией для серьезного похудения. За полгода она стала легче почти вдвое. О сложном пути Элла рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.

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В школьные годы Элла была стройняшкой. Хоть и не питала любви к спорту, но физкультура в расписании всегда была. Детство и отрочество остались в прошлом, начались рабочие будни. Тут-то тело и расслабилось.

- Я работаю андеррайтером (оценщик возможных рисков перед заключением сделки. - Ред.), и это в основном сидячая работа. Я не следила за питанием, никакой активности не было. Кило приходили постепенно, - рассказала КП-Новосибирск Элла Токовищева.

Женщина не обращала внимания, как увеличивается в размерах. Тут появилось, там вылезло. Все это казалось не смертельным и не страшным, пока в глаза не стали бросаться очевидные вещи. Старая одежда стала жать в плечах и бедрах, обтягивающие платья сменились на балахоны, появилась одышка при беге. Последнее наша собеседница списывала на то, что давно не упражнялась. Точкой невозврата стало взвешивание.

- Я была в гостях у друзей и увидела весы. Решила встать на них ради интереса и увидела цифру 90. И в голове мысль: «Оп, это уже не просто поправилась». Это было уже слишком для меня, - признается Элла.

Что, кроме центнера без 10 кило, стало для Эллы мотивацией? Старые школьные джинсы. Сибирячка задалась целью не просто похудеть, а влезть в эту раритетную вещь.

- Я вообще давно хотела пойти в зал, но все откладывала. А тут как в мозгу щелкнуло. Нашла тренера, спортзал и начала процесс похудения, - объясняет Элла.

«С БУЛКОЙ ЗА МНОЙ НИКТО НЕ БЕГАЛ»

Ходить в зал Элле было не лень. Она столкнулась с другой сложностью - перестройкой питания. Женщина жила в квартире вместе с братом, и ей приходилось держать себя в руках, чтобы не сорваться на жирненькую жареную картошечку.

- Вся моя семья ведь не меняла стиль питания, и мне нужно было от них абстрагироваться. Они курицу жарили, а я ее варила, к примеру. Радует, что близкие меня поддержали, никто не подкалывал и не бегал за мной по дому с булкой: «Хочешь откусить?», - говорит похудевшая женщина.

Как вам такое преображение? Фото: предоставлено Эллой Токовищевой

С некоторыми упражнениями у Эллы отношения тоже сложились не сразу. Женщина уговаривала тренера их заменить, но наставник был непреклонен.

- В какой-то момент появился азарт. Мне хотелось заниматься все больше и больше. Например, пойти на йогу, пилатес, кроссфит. И чем дальше, тем больше хотела пробовать себя в чем-то новом. Ну и чуть больше, чем за полгода, я похудела на 34 кило, сейчас мой вес - 54 килограмма, - добавляет женщина.

Теперь женщине проще выбирать одежду. Фото: предоставлено Эллой Токовищевой

У Эллы решилась самая большая проблема - поход по магазинам. Теперь любая вещь сидит на ней так же идеально, как на манекене. Плюс ко всему Элла полюбила проводить выходные вне квартиры.

Ну и главная интрига: а в джинсы-то наша героиня влезла?

- Да! - улыбается Элла. - Но я их все равно не ношу. Теперь в моем гардеробе много вещей поинтереснее!

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