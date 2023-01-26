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26 января 2023 11:48

А влезу ли? Жительница Новосибирска сбросила 34 кило, чтобы надеть старые школьные джинсы

Жительница Новосибирска сбросила 34 кило, чтобы надеть старые школьные джинсы
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Элла сбросила 34 килограмма. Фото: предоставлено Эллой Токовищевой

Элла сбросила 34 килограмма. Фото: предоставлено Эллой Токовищевой

В шкафу почти каждой дамы есть старые вещи, которые уже чуть-чуть жмут. А может, и не чуть-чуть. Для нашей героини, 32-летней Эллы Токовищевой, такие джинсы из прошлого стали мотивацией для серьезного похудения. За полгода она стала легче почти вдвое. О сложном пути Элла рассказала корреспонденту КП-Новосибирск.

ПОЧТИ ЦЕНТНЕР

В школьные годы Элла была стройняшкой. Хоть и не питала любви к спорту, но физкультура в расписании всегда была. Детство и отрочество остались в прошлом, начались рабочие будни. Тут-то тело и расслабилось.

- Я работаю андеррайтером (оценщик возможных рисков перед заключением сделки. - Ред.), и это в основном сидячая работа. Я не следила за питанием, никакой активности не было. Кило приходили постепенно, - рассказала КП-Новосибирск Элла Токовищева.

Женщина не обращала внимания, как увеличивается в размерах. Тут появилось, там вылезло. Все это казалось не смертельным и не страшным, пока в глаза не стали бросаться очевидные вещи. Старая одежда стала жать в плечах и бедрах, обтягивающие платья сменились на балахоны, появилась одышка при беге. Последнее наша собеседница списывала на то, что давно не упражнялась. Точкой невозврата стало взвешивание.

- Я была в гостях у друзей и увидела весы. Решила встать на них ради интереса и увидела цифру 90. И в голове мысль: «Оп, это уже не просто поправилась». Это было уже слишком для меня, - признается Элла.

Что, кроме центнера без 10 кило, стало для Эллы мотивацией? Старые школьные джинсы. Сибирячка задалась целью не просто похудеть, а влезть в эту раритетную вещь.

- Я вообще давно хотела пойти в зал, но все откладывала. А тут как в мозгу щелкнуло. Нашла тренера, спортзал и начала процесс похудения, - объясняет Элла.

«С БУЛКОЙ ЗА МНОЙ НИКТО НЕ БЕГАЛ»

Ходить в зал Элле было не лень. Она столкнулась с другой сложностью - перестройкой питания. Женщина жила в квартире вместе с братом, и ей приходилось держать себя в руках, чтобы не сорваться на жирненькую жареную картошечку.

- Вся моя семья ведь не меняла стиль питания, и мне нужно было от них абстрагироваться. Они курицу жарили, а я ее варила, к примеру. Радует, что близкие меня поддержали, никто не подкалывал и не бегал за мной по дому с булкой: «Хочешь откусить?», - говорит похудевшая женщина.

Как вам такое преображение? Фото: предоставлено Эллой Токовищевой

Как вам такое преображение? Фото: предоставлено Эллой Токовищевой

С некоторыми упражнениями у Эллы отношения тоже сложились не сразу. Женщина уговаривала тренера их заменить, но наставник был непреклонен.

- В какой-то момент появился азарт. Мне хотелось заниматься все больше и больше. Например, пойти на йогу, пилатес, кроссфит. И чем дальше, тем больше хотела пробовать себя в чем-то новом. Ну и чуть больше, чем за полгода, я похудела на 34 кило, сейчас мой вес - 54 килограмма, - добавляет женщина.

Теперь женщине проще выбирать одежду. Фото: предоставлено Эллой Токовищевой

Теперь женщине проще выбирать одежду. Фото: предоставлено Эллой Токовищевой

У Эллы решилась самая большая проблема - поход по магазинам. Теперь любая вещь сидит на ней так же идеально, как на манекене. Плюс ко всему Элла полюбила проводить выходные вне квартиры.

Ну и главная интрига: а в джинсы-то наша героиня влезла?

- Да! - улыбается Элла. - Но я их все равно не ношу. Теперь в моем гардеробе много вещей поинтереснее!

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