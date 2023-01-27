«Голос.дети», кроссы и волонтерство: железнодорожница из Барабинска рассказала о встрече с Полиной Гагариной

Справа налево: Анна с дочерьми Таисией и Екатериной. Фото: Предоставлено героиней публикации

Анне Кретовой 39 лет, она родилась и выросла на станции Барабинск с населением менее 30 тысяч человек, жизнь большинства из которых связана с железной дорогой. После учебы в Омском государственном университете путей сообщения Анна вернулась в родной городок, где уже 17 лет работает электромехаником связи в Новосибирском региональном центре связи.

В обязанности электромеханика входит работа с абонентами - населением и юридическими лицами, предприятиями железнодорожного транспорта, которые непосредственно связаны с движением поездов, с обслуживанием устройств связи и радиосвязи. Анна говорит, хоть название ее должности и звучит устрашающе, на самом деле это не так: благодаря современным цифровым технологиям основные задачи решаются из офиса.

Уже третий год Анна участвует в велопробегах. Фото: Предоставлено героиней публикации

Как и на любой работе, бывает, наваливаются усталость, апатия. В эти моменты спасает коллектив: он стал для Анны второй семьей.

- Все сложилось так, что в профессии ничего не хочется менять. Были предложения уйти, но я не рассталась с коллективом, так как мы все дружим, ходим друг к другу на дни рождения, делимся радостями и поддерживаем в беде. Бывает, устаешь, но общение с коллегами поднимает настроение. А когда дело доходит до внедрения новых технологий и модернизации, наш начальник цеха - первый, кто начинает изучать новинки и следит, чтобы мы вникали в процесс обучения, развивались. Не дает нам засидеться! Жизнь в таком коллективе не может быть рутинной, - с улыбкой говорит Анна о своей работе.

НЕ КАРЬЕРИСТКА, А ЗАБОТЛИВАЯ МАМА

Несмотря на профессиональные успехи, Анна никогда не стремилась стать карьеристкой. На первом месте для нее всегда была цель оставаться мамой для двух дочек и максимально вкладываться в их развитие.

Старшей дочери Кате 16 лет, она учится в Новосибирском колледже культуры и искусства. Талантливая девочка начала петь и выступать на сцене с 5 лет. Благодаря маме, которая окончила музыкальную школу по классу аккордеон, у Кати всегда была безоговорочная поддержка и опора в ее стремлении к творчеству.

В 2019 году Анне вручили награду за высокое профессиональное мастерство. Справа от Анны - ее руководитель Александр Кириченко. Фото: Предоставлено героиней публикации

В 2016 году Катя стала открытием Международного фестиваля «Играй, гармонь!» в Заволокинской деревне Ордынского района и лауреатом первой степени. В том же году Анну Кретову награждали на сцене ДКЖ в Новосибирске в День железнодорожника, а Катя принимала участие в праздничной программе.

В 2017 году Екатерина вместе с мамой и месячной сестренкой Таисией поехали представлять Россию на Международном фестивале «Славянский базар» в Белоруссию.

- Вообще, 2017 год был очень насыщенным: будучи беременной, мне пришлось вместе с Катей посетить Москву три раза. Последний раз - на сроке 35 недель - для очного российского отбора. Из тысяч заявок было отобрано всего 10 детей, а из них российское жюри под председательством Григория Гладкова делегировало мою дочь Екатерину. Министерство культуры Москвы сомневалось в нашей возможности поехать, но я, как смелая женщина и ничего не боящаяся мама, заручилась поддержкой еще одной смелой женщины - своей мамы, и вместе мы отправились в это непростое и ответственное творческое путешествие в Белоруссию. На фестивале Катя заняла достойное третье место среди участников из 21 страны и впервые заработала премию 30 000 рублей. Вернувшись домой, мы приобрели цифровое фортепиано для дальнейшего обучения в музыкальной школе, - рассказала «Комсомольской правде» Анна Кретова.

НА СЦЕНЕ ВМЕСТЕ С ПОЛИНОЙ ГАГАРИНОЙ

В 2019 году мама с дочкой добрались до популярного конкурса «Голос. Дети». Катя успешно прошла закрытый кастинг в Останкино, получив путевку на проект, где феерично прошла «слепые прослушивания» и попала в команду Полины Гагариной.

- Это были невероятные эмоции и переживания. Катя тогда была единственная народница на проекте. К сожалению, после троек наш путь в телевизионном конкурсе закончился. Но мы не расстроились, ведь это был очень ценный опыт, - вспоминает Анна.

В ноябре 2021 года в учебном центре в Новосибирске на повышении квалификации. Практические занятия «Работы на высоте». Фото: Предоставлено героиней публикации

Кстати, этой осенью Екатерине посчастливилось выступить на Михайловской набережной в честь 85-летия Новосибирской области вместе с Полиной Гагариной.

- Мы поддерживаем связь с Полиной. И когда узнали о ее концерте в Новосибирске, написали ей. Полина для Кати и еще одной девочки из ее команды организовала совместное выступление: они закрывали концерт, - гордится Анна.

«ВСЕ ВОКРУГ ДОБРЫЕ, ПРОСТО КТО-ТО ОБ ЭТОМ ЗАБЫЛ»

Младшую, пятилетнюю доченьку Таисию Анна привела на легкую атлетику. Старшей помогла с вокалом, потому что сама окончила музыкальную школу, а вместе с младшей окунулась в мир спорта.

- Вместе с дочкой бегаем летом на стадионе, сейчас она ходит в детскую юношескую школу на легкую атлетику. Мы с ней участвовали в Кроссе нации, она заняла первое место, а я - второе. В том году я впервые начала участвовать в соревнованиях - и довольно удачно. В канун Нового года получила золотой знак ГТО по 7-й ступени. В спартакиаде среди региональных центров связи и дирекции связи наша команда Новосибирского центра связи заняла первое место. Бег - это не основной вид моей спортивной деятельности. Я везде понемногу. Просто я, как все женщины, хочу выглядеть хорошо, ведь время идет, возраст не отменишь. Стала ходить на стадион, в спортзал. Принимаю участие в велопробегах, - перечисляет Анна.

8 января в конкурсной программе для молодых семей «Лед-2023» Аня с маленькой Таисией и папой Алексеем на коньках заняли второе место. Фото: Предоставлено героиней публикации

Кроме того, с прошлого года Анна входит в Барабинский совет активных родителей. За небольшой срок работы (менее года) совет сделал многое: организовал отправку писем школьников и освященных батюшкой оберегов солдатам в Донбасс, провел ярмарки бесплатной раздачи вещей, выиграл грант на проведение мероприятий «Дни воинской славы», взял в подшефные отделение социальной реабилитации для несовершеннолетних.

- Первый раз с такими ребятишками было тяжело эмоционально. Но потом к ним привыкаешь и приходишь уже с другим настроем: подарить детям радость. Во второй раз мы их сводили бесплатно в парк: катались на каруселях, стреляли в тире, приготовили имбирные пряники с их фотографиями - какие же они были довольные от этой прогулки и от подарков! А мастера, которые готовили эти пряники, еще сделали для них в подарок безе на палочке. Радует, что вокруг много добрых, открытых людей, готовых безвозмездно, бескорыстно помогать. Таких людей на самом деле очень много. Все добрые, просто кто-то об этом забыл, - уверена наша героиня.

Свою жизнь с ее достижениями и потерями, взлетами и падениями, радостью и болью Анна ни на какую другую не променяет.

Анна Кретова: «Свою жизнь ни на какую другую не променяю!». Фото: Предоставлено героиней публикации

- Никто не придет и не разукрасит вашу жизнь. Тут нужно вытягивать себя самому из любого болота. Никто не поможет нам так, как мы это сможем сделать сами. Жизнь очень сложная, но такая интересная! Просто помните о том, что счастье - это состояние души, и у каждого счастье - свое. Никогда не сравнивайте себя с другими, а только с собой вчерашним. И помните, что особенно сладка победа после поражения, - добавила Анна Кретова.

СПРАВКА «КП»

ДОСТИЖЕНИЯ АННЫ

• Почетный диплом «Лучший по профессии» по ЗСЖД (2013)

• Благодарность Законодательного собрания Новосибирской области за высокие производственные достижения

• Юбилейная медаль к 80-летию Новосибирской области

• Почетная грамота министерства транспорта и железнодорожного хозяйства Новосибирской области

• Почетная грамота президиума РОСПРОФЖЕЛ как активисту профсоюза

• Благодарность РОСПРОФЖЕЛ