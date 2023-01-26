В Кировском районе открыты продажи квартир во второй очереди квартала «Цветной бульвар». Стоимость жилья - от 3 миллионов

Квартал «Цветной бульвар» строится высокими темпами. Фото: Строительная компания «Акация»

Строительство квартала идет быстрыми темпами. Сейчас возведен каркас и полным ходом идут внутренние отделочные работы первой очереди.

Стоимость жилья во второй очереди квартала «Цветной бульвар» - от 3 миллионов. В ассортиментной линейке представлены как компактные однокомнатные, так и просторные трехкомнатные квартиры.

Жилье в квартале «Цветной бульвар» сдается с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

«Цветной бульвар» расположен в Кировском районе, в 10 минутах езды от семейного торгового центра «МЕГА».

В квартале «Цветной бульвар» будет комфортно семьям с детьми. Детский сад и школа рядом с домом - желание любых родителей. Новоселам будет из чего выбрать. Пять детских садов, семь школ, сибирская гимназия № 7, а также две школы искусств - все эти образовательные учреждения расположены в окружении нового квартала. Это удобно как взрослым, так и детям, которым не придется рано вставать и тратить дополнительные силы на дорогу.

Фото: Строительная компания «Акация»

Рядом - гипермаркет «Лента», Metro Cash & Carry, Rich Family, а также торговые сети «Пятерочка», «Ярче!» и «Мария-Ра», поэтому на семейный шопинг не придется тратить много времени.

У «Цветного бульвара» удобный выезд на главные магистрали левобережья - улицы Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. В пешей доступности - остановки «Индустриальная» и «Бульвар», от которых в разные направления Новосибирска ходит 12 маршрутов общественного транспорта.

Неоспоримое достоинство квартала «Цветной бульвар» - зеленые зоны. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. Рядом с кварталом несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

До февраля квартиры в квартале «Цветной бульвар» можно приобрести по программе ипотеки с субсидированной ставкой 3%*. Ежемесячный платеж будет максимально комфортным: 15 500 рублей за однокомнатную квартиру.

Офис продаж квартир квартала «Цветной бульвар»: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51/1, 2-й этаж, офис № 205,

тел. +7 (383) 258-77-44

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* Ставка от 3% годовых доступна в рамках программ ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой» и «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.