«В ЗАГС он привел меня во время своей увольнительной»: дневник девушки мобилизованного новосибирца, которая в итоге стала его женой

Ксения узнала о том, что Андрею пришла повестка, на соревнованиях. Фото: предоставлено Ксенией РОВЕНСКОЙ.

34-летняя Ксения Ровенская – жена мобилизованного новосибирца. Пара расписалась во время увольнительной ее парня Андрея 13 октября – без пышного платья, гостей и банкета. О своей истории Ксения откровенно рассказала КП-Новосибирск.

КУПИДОНОМ СТАЛ СПОРТ

- Мы с Андреем – оба спортсмены, занимались пауэрлифтингом, сейчас я выступаю в категории фитнес-бикини. Нас познакомил на вечеринке глава нашей спортивной федерации пять лет назад. У меня в тот момент был непростой период – развелась с мужем, воспитывала маленьких сына и дочку. О новых отношениях даже не думала, но в тот вечер Андрей проводил меня до дома. Мы общались легко, и больше уже не расставались.

Ксения и Андрей - спортсмены, занимались пауэрлифтингом. Фото: предоставлено Ксенией РОВЕНСКОЙ.

Мы вместе стали ходить на тренировки, он постепенно становился частью моей жизни, я познакомила его с детьми. Не было заезженной романтики: вместо этого Андрей организовывал для нас с детьми небольшие поездки-путешествия.

Он оказался человеком слова: если что-то пообещает, пусть даже какую-то мелочь, обязательно выполнит. Очень предан своим близким: если среди ночи другу нужна будет помощь, он побежит помогать. Признаюсь, что сначала меня это даже бесило, но потом я поняла, насколько это крутое качество человека.

НЕ ДОЖИДАЯСЬ ПОВЕСТКИ, ПОШЕЛ В ВОЕНКОМАТ

- Когда президент объявил о начале частичной мобилизации, стало понятно, что Андрея призовут. Андрей служил в армии, и в военном билете у него стояла пометка о мобилизации. Еще он – инженер, работает заместителем главного энергетика одного из вузов. Андрей сказал, что даже ждать повестку не будет, все итак ясно, сам пойдет в военкомат. В военкомате сказали, что он действительно есть в списках.

Спустя несколько дней и повестка пришла: у меня как раз тогда были соревнования. Конечно, сначала я плакала. Но потом приняла: сейчас мой мужчина снова спешит на помощь. Только не другу, а своей стране. Он сейчас нужен Родине. С такими мыслями провожала его в учебный центр.

Ксения и Андрей вместе уже пять лет. Фото: предоставлено Ксенией РОВЕНСКОЙ.

Дети скучают. Передают Андрею трогательные подарочки: дочка сделала ему танк из губки для мытья посуды. Андрей теперь везде его собой носит, фотографирует – говорит, что будет нам показывать путешествие танчика.

СЧАСТЛИВОЕ ПЛАТЬЕ ВМЕСТО СВАДЕБНОГО

- За пять лет жизни вместе мы, конечно, говорили о свадьбе. Но сначала я была не готова, а потом вместе решили немного отложить ее. И вот, когда Андрей уехал в учебный центр, я поняла, что не смогу даже узнавать, что с моим любимым человеком, ведь по документам мы друг другу никто. Мы решили расписаться.

Сначала не понимали, как правильно подавать заявление в ЗАГС. И вообще успеем ли? Андрея могли отправить из учебного центра уже в другую точку. Обратились за помощью к нашему местному депутату: его помощница нам перезвонила, сказала, что нужно просто прийти в такой-то день с нашими документами, повесткой, что жених мобилизован, и нас распишут. Ради этого Андрею дали увольнительную меньше, чем на сутки.

В ЗАГСе Ксения и Андрей были вдвоем. Фото: предоставлено Ксенией РОВЕНСКОЙ.

В ЗАГС мы пошли вдвоем: никаких гостей у нас не было, в этот день мы были только с Андреем. Свадебного платья тоже не было, я просто надела белое платье из своего гардероба - кстати, была в нем на свадьбе того самого председателя федерации, который нас познакомил. Шучу теперь, что оно для меня счастливое.

Спустя несколько часов после регистрации Андрей уехал, он должен был вернуться в учебный центр.

СОБИРАЕМ АПТЕЧКУ!

- Сейчас читаю много постов в интернете, что мобилизованным не дают одежду, все покупают за свой счёт. Ну не так это! Максимум, бывает, что какие-то вещи еще не доставлены в пункт, их ждут и все-таки выдадут. Мы из вещей купили только берцы Андрею, но это была наша инициатива. Ребятам выдают все самое необходимое, но рынок позволяет купить вещи комфортнее.

А вот то, что нужна аптечка, лекарства - это так. Списки необходимого уточняла у ребят, уже участвовавших в спецоперации. Помогла организовать сбор аптечки для отряда своего знакомого военного: кинула клич в соцсетях, люди откликнулись.

Теперь собираю аптечку для отряда мужа. Уже почти готова аптечка для 40 человек: там и жгуты Эксмарха(настоящий дефицит сейчас, пришлось постараться), йод, перекись, бинты, противосполительное, уголь активированный, пластыри, спиртовые салфетки.

Уважаемые читатели! Если вы хотите помочь, то всю информацию можно узнать на странице Ксении.

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