Военный врач с Камчатки спасла жизнь пассажира самолета, летевшего в Новосибирск

Марина каждый второй полет спасает пассажиров. Фото: предоставлено Мариной ФЕОФАНОВОЙ.

Пассажиры рейса 5250 Петропавловск-Камчатский - Новосибирск авиакомпании S7 стали свидетелями настоящего подвига. Через час после взлета из аэропорта «Елизово» 40-летнему вахтовику в эконом-классе неожиданно стало плохо. Экипаж обратился за помощью в салон аэробуса.

К счастью, на борту оказался военный врач терапевт-кардиолог Марина Феофанова. Женщина вместе с мужем летела к своему младшему сыну студенту меда в столицу Сибири. Марина тут же откликнулась и принялась осматривать пациента.

- У пассажира начались сильные, характерные боли, упал пульс, давление стало нестабильным. Предположительно это был острый коронарный синдром. Мы дали ему несколько препаратов, уложили на сидения и наблюдали за состоянием. Но боль то утихала, то постепенно усиливалась. В любой момент мог быть инфаркт. Меня поразило, что и таблетки, и тонометр стюардессы спрашивали у пассажиров. Страшно представить, что могло бы случиться, если бы у людей не оказалось нужных лекарств, - рассказала КП-Новосибирск Марина Феофанова.

Никаких гарантий, что мужчина долетит живым до Новосибирска доктор дать не могла. Экипаж, послушав совета специалиста, принял решение совершить экстренную посадку в Магадане. Все это время женщина сидела рядом со случайным пациентом и наблюдала за его состоянием.

- Посадка прошла успешно. Мужчину забрали медики «скорой помощи». Ему теперь предстоит более тщательная диагностика и, скорее всего, госпитализация. А нас высадили и сообщили, что дозаправки в Магадане не будет и нам всем придется ждать завтрашнего дня, чтобы, наконец, добраться до Новосибирска, - продолжает свой рассказ терапевт-кардиолог.

Борт из Петропавловска должен был приземлится в Новосибирске сегодня. Фото: предоставлено Мариной ФЕОФАНОВОЙ.

Она также рассказывает, пассажирам около трех часов выдавали багаж, а затем заселили в хостел по принципу «мальчики- налево, а девочки- направо» с двухэтажными кроватями. Если кто-то захотел ночевать семьями, то им пришлось организовывать себе комнату за дополнительную плату. Обеда, который был обещан авиакомпанией, люди тоже не дождались. Сейчас возмущенные путешественники с нетерпением ждут хотя бы поздний ужин.

- Я зарегистрирована в приложении S7 как «врач на борту». Каждый второй полет приходится оказывать медицинскую помощь. Особенно запомнился случай, когда мы спасали девушку из Новосибирска, летящую в Петропавловск. У нее было сильное маточное кровотечение на фоне онкологии. Очень надеюсь, что с ней и со всеми другими моими небесными пациентами все хорошо. Сегодня, мы, конечно, все перенервничали, устали и были бы рады оказаться в пункте назначения, ну, или хотя бы тут получить обещанный комфорт, - говорит Марина.

Авиакомпания сообщила, что вылет рейса 5250 из Магадана запланирован на 16 октября ориентировочно в 10.50 по местному времени.

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