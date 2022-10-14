«Лучше не начинай, это кидалово полное»: как я пытался закрыть игорные клубы в центре Новосибирска

Игровые автоматы изъяли в трех клубах. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Тюменские общественники провели рейд по казино Новосибирска, найдя на одном пятачке земли сразу пять игорных клубов. Чем это закончилось – рассказывает корреспондент КП-Новосибирск Дмитрий Белькевич. Он отправился на борьбу с игорным бизнесом в компании двух бесстрашных ребят.

«Я ОЧЕНЬ ПЛОТНО НА НИХ СИДЕЛ, НА МЕНЯ ДАЖЕ НАПАДАЛИ»

На привокзальной площади меня ждал невысокий паренек в кепке по имени Артём. Именно там стартовал рейд общественников из движения со сложной аббревиатурой – ОЭБ и ГК (переводится как Организация Экономической Безопасности и Гражданского Контроля).

- Мы проведем сейчас экскурсию, - сказал мне, новосибирцу, гость из Тюмени. Он приехал в сибирскую столицу с одной целью – ликвидировать подпольные казино и игорные клубы.

По словам собеседника, в одном только доме он насчитал пять игорных клубов. Вывесок нет, однако окна переливались огнями разноцветных гирлянд.

Центр Новосибирска. Как думаете, что за этими дверями? Фото: ОЭБ и ГК\https://vk.com/oebigk

- Мы выявляем подпольные игровые залы, вызываем сотрудников полиции, изымаем оборудование, которое находится в залах нелегально, по типу «одноруких бандитов». Сегодня мы постараемся одновременно два-три зала накрыть, - вводит в курс дела Артем Дьяконенко.

Говорит, что по опыту других регионов, а побывать пришлось много где, стражи порядка реагируют молниеносно. Затем, по его словам, так же оперативно реагирует следственный комитет.

- Я воспитанник детского дома. С 1998-го по 2000-й годы я очень плотно сидел на игровых автоматах, я очень много денег проиграл. На меня даже нападали, и потом судьба свела меня с Дмитрием. Он сказал – мы можем работать вместе, чтобы никто больше от этой заразы не страдал, - добавил Артём.

Речь о Дмитрие Печенкине, он – глава фонда этой общественной организации. Говорит, что цель одна – избавить российские города от подпольных игровых автоматов и казино. Поскольку их деятельность незаконна.

Я с Артемом отправился в игровой зал, а Дмитрий – остался снаружи ждать полицию, которую вызвал по телефону.

ИГРОК С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ

Коротая время до приезда полиции, мы с Артемом закидываем на слот сотню. Играем. Аппарат представляет собой компьютер с игровой консолью, на которой лишь несколько клавиш – не то, что у обычной клавиатуры. Монитор то и дело крутит различные картинки, напоминающие дешевую китайскую игру. Счет «кредитов» - набранных очков – то и дело постоянно меняется то в большую, то в меньшую сторону.

Устав наблюдать за этим, обращаю взор за соседнюю станцию. Там, сосредоточившись на экране и судорожно нажимая кнопки консоли, играл мужчина лет 60-ти – 65-ти.

- Не дает, проститутка!, - пробормотал себе под нос мужчина.

- Что такое? - спрашиваю.

- Да если бы сразу три жемчужины выпало, то был бы бонус!

- Какой?

- Все кредиты увеличились бы втрое.

- А это важно?

Мужчина отмахнулся рукой, поняв, что имеет дело с полным профаном. Спустя непродолжительное время вновь начинаю беседу.

- А расскажите, как это правильно делать?

- А тебе зачем? Если не играл – лучше не начинай. Кидалово полное.

- Меня девушка бросила, хочу отвлечься, - вру я.

- О, это не повод. А так – не только девушку, все потеряешь.

Одну за другой выкуривая сигареты, Михаил – так зовут пенсионера-игромана, признается: пытает удачу уже лет 30. О том, что попал в зависимость, знает. Но выпутать некому. Живет один, сын уже взрослый и где-то далеко. Вот и коротает время одинокими пенсионными вечерами. В день проигрывает рублей триста. Бывало, выигрывал – по две – три тысячи. Но крайне редко. Как правило, уходил домой пустой.

- Но чтобы кто-то поднимал тут больше семи – восьми тысяч – такого не было. А в девяностых выигрывал и по 30 тысяч. Но сейчас – как компьютер решит, так и будет, а они жадные, - резюмировал Михаил.

«РАБОТАЮТ СТО ЛЕТ»

Беседу прерывает звонок Дмитрия – выходим с Артемом на улицу. Поодаль, чтобы не спугнуть нелегальных бизнесменов, стоит наш общественник и беседует с подъехавшей полицией. Одна из полицейских – женщина – предлагает пройти в отдел Железнодорожного района.

- А вы почему не хотите пресечь нелегальную деятельность казино?, - спрашивает Дмитрий.

- А почему вы уверены, что деятельность нелегальная? – вопросом на вопрос отвечает сотрудник полиции, добавив по ходу пьесы, что эти организации тут уже «сто лет работают».

Активистов пригласили в полицию. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Дальше беседа продолжилась в отделе. Общественникам предложили написать заявление, после чего полицейские обещали рассмотреть его «в установленные законом сроки». Это также вызвало недоумение у парней, мол, в других регионах совсем не так. Все оперативно, быстро, опечатывают помещение, оборудование увозят. А тут, по словам Артёма, «какое-то бездействие, которое наталкивает на определенные мысли».

Общественники в отделе полиции. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Спустя 20 минут ожидания заявление приняли, присвоили ему номер. После чего парни отправились в другой район – также искать подпольные казино. Обещают, что свою деятельность продолжат и будут ждать решения по заявлению, которое уже зарегистрировали в полиции.

В полиции приняли заявление. Фото: Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ

Для меня же тоже осталось непонятным: почему на место, где, по мнению общественников, да и по моему личному убеждению, идет противоправная деятельность, сразу не нагрянули бойцы ОМОНа? Почему среди бела дня работают такие заведения, где можно спустить деньги, а тебе даже чек не выдадут - все операции - «в черную».

PS: Уже ночью общественники отписались, что в МВД все-таки согласились зайти с проверкой в клубы: «Пришлось позвонить на горячую линию ГУ МВД по Новосибирской области. После чего сотрудники ОЭБ и ПК Железнодорожного района организовали совместно с активистами ОЭБ и ГК рейд, в ходе которого из трех нелегальных клубов было изъято игровое оборудование».

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