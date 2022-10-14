В Новосибирске стартует областной фестиваль-конкурс любительских театров «Синтез искусств»

Гостеприимный зал Новосибирского государственного художественного музея ждет театральные коллективы из районов области. Фото: Министерство региональной политики НСО

Автономная некоммерческая организация «Историческое общество СФО» и Новосибирский государственный художественный музей при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области и Фонда президентских грантов организуют Первый областной фестиваль-конкурс любительских театров «Синтез искусств». Площадкой для проведения мероприятий станет Новосибирский государственный художественный музей, пространство музея выступит креативным центром, открывающим новые возможности для любительских театральных коллективов из районов Новосибирской области.

ЦЕЛЬ КОНКУРСА

Конкурс призван объединить любительские театральные коллективы из районов Новосибирской области и познакомить с их творчеством зрителей города Новосибирска. В ходе фестиваля будут определены лучшие театральные постановки, созданные наиболее яркими коллективами.

Областной фестиваль-конкурс любительских театров «Синтез искусств» откроется в Новосибирске 14 октября. Фото: Министерство региональной политики НСО

В рамках фестиваля артисты-любители получат уникальный образовательный опыт: пройдут мастер-классы у профессиональных новосибирских актеров, выстроят диалог с коллегами, формируя тем самым общее коммуникативное пространство. Одновременно с этим в учреждениях культуры муниципальных районов Новосибирской области, коллективы которых участвуют в фестивале, будет организована передвижная выставка «Театральная коллекция», непосредственно связанная с тематикой фестиваля.

Для экспозиции были отобраны 24 работы выдающихся русских художников конца XIX - первой половины XX века, по праву считающихся блестящими мастерами театрально-декорационного искусства Серебряного века: З.Е. Серебряковой, К.А. Коровина, А.В. Шевченко, Б.Р. Эрдмана и др. Посещение выставки будет бесплатным для местных жителей. Первая экспозиция начнет работу одновременно с открытием фестиваля-конкурса.

- Мы стремимся, чтобы наш музей становился привычным культурным и досуговым центром, местом встречи, открытым для широкой публики. Миссия современного музея значительнее, чем просто выставочная площадка или хранилище. Наш музей не просто демонстрирует работы мастеров искусств, но и оказывает всяческую поддержку и продвижение культурного наследия. Мы считаем своей задачей объединять творческие союзы не только нашего города, но и муниципальных районов области, рассказывать о них и давать им заявить о себе. Иллюстрацией этих реалий служит фестиваль-конкурс, который будет проходить при партнерстве Новосибирского государственного художественного музея, - рассказала о проекте директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева.

С 14 по 15 октября площадкой для проведения мероприятий станет Новосибирский государственный художественный музей. Фото: Министерство региональной политики НСО

ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ

АНО «Историческое общество СФО» основано в 2015 году. Является отделением Российского исторического общества в городе Новосибирске. Деятельность организации ведется на территории Новосибирска и Сибирского территориального округа. АНО «Историческое общество СФО» занимает лидирующее место в реализации культурных, духовно-нравственных и патриотических проектов. Работа ведется на базе Сибирского института управления РАНХиГС, Новосибирского государственного университета, при активном участии институтов Сибирского отделения РАН. Деятельность АНО «Историческое общество СФО» связана с реализацией масштабных краеведческих, издательских, просветительских и историко-патриотических проектов.

АНО «Историческое общество СФО» ведет грантовую работу. Успешно реализуются проекты, получившие поддержку Фонда президентских грантов РФ и субсидии правительства НСО.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.